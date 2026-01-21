Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsanti corruption team in action mode in up now electricity corporation s tender clerk arrested red handed
यूपी में ऐक्शन मोड में एंटी करप्शन टीम, अब बिजली निगम का टेंडर बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

यूपी में ऐक्शन मोड में एंटी करप्शन टीम, अब बिजली निगम का टेंडर बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

संक्षेप:

एंटी करप्शन टीम ने बुधवार दोपहर बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत वितरण मंडल द्वितीय, मोहद्दीपुर में तैनात टेंडर बाबू अभिषेक भारती को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उन्हें मंडल कार्यालय के बाहर से पकड़ा, जहां वह एक ठेकेदार से 5 हजार रुपये की रिश्वत ले रहे थे।

Jan 21, 2026 02:35 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के अलग-अगल जिलों में इन दिनों एंटी करप्शन टीम ऐक्शन मोड में है। ताजा कार्रवाई गोरखपुर जिले में हुई है जहां एंटी करप्शन टीम ने बिजली निगम के एक टेंडर बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत एंटी करप्शन टीम ने बुधवार दोपहर बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत वितरण मंडल द्वितीय, मोहद्दीपुर में तैनात टेंडर बाबू अभिषेक भारती को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उन्हें मंडल कार्यालय के बाहर से पकड़ा, जहां वह एक ठेकेदार से पांच हजार रुपये की घूस ले रहे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार, अभिषेक भारती लंबे समय से विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के कार्यालय में टेंडर बाबू के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि किसी टेंडर को पास कराने के एवज में उन्होंने ठीकेदार शिव कुमार त्रिपाठी से रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरे मामले की गोपनीय जांच की और योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया।

ये भी पढ़ें:यूपी में अभी नहीं हो पाएगा शिक्षकों का समायोजन, हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक बढ़ाई

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बुधवार दोपहर ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी कार्यालय के बाहर पहुंचे और अभिषेक भारती को निर्धारित रकम सौंप दी। जैसे ही ठीकेदार अपनी कार में बैठा, पहले से तैनात एंटी करप्शन टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टेंडर बाबू को धर दबोचा।

ये भी पढ़ें:यूपी SIR में नोटिस जारी हुआ या नहीं? ऐसे करें चेक; 9154 अधिकारी करेंगे सुनवाई

गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम ने टेंडर बाबू के कार्यालय पर ताला लगवा दिया और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए कैंट थाना ले गई। इस कार्रवाई से बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरातफरी का माहौल बन गया। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की गई है। घूस लेते रंगे हाथ टेंडर बाबू गिरफ्तार हुए हैं। उनके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |