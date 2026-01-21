यूपी में ऐक्शन मोड में एंटी करप्शन टीम, अब बिजली निगम का टेंडर बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

संक्षेप: एंटी करप्शन टीम ने बुधवार दोपहर बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत वितरण मंडल द्वितीय, मोहद्दीपुर में तैनात टेंडर बाबू अभिषेक भारती को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उन्हें मंडल कार्यालय के बाहर से पकड़ा, जहां वह एक ठेकेदार से 5 हजार रुपये की रिश्वत ले रहे थे।

उत्तर प्रदेश के अलग-अगल जिलों में इन दिनों एंटी करप्शन टीम ऐक्शन मोड में है। ताजा कार्रवाई गोरखपुर जिले में हुई है जहां एंटी करप्शन टीम ने बिजली निगम के एक टेंडर बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत एंटी करप्शन टीम ने बुधवार दोपहर बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत वितरण मंडल द्वितीय, मोहद्दीपुर में तैनात टेंडर बाबू अभिषेक भारती को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उन्हें मंडल कार्यालय के बाहर से पकड़ा, जहां वह एक ठेकेदार से पांच हजार रुपये की घूस ले रहे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार, अभिषेक भारती लंबे समय से विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के कार्यालय में टेंडर बाबू के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि किसी टेंडर को पास कराने के एवज में उन्होंने ठीकेदार शिव कुमार त्रिपाठी से रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरे मामले की गोपनीय जांच की और योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बुधवार दोपहर ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी कार्यालय के बाहर पहुंचे और अभिषेक भारती को निर्धारित रकम सौंप दी। जैसे ही ठीकेदार अपनी कार में बैठा, पहले से तैनात एंटी करप्शन टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टेंडर बाबू को धर दबोचा।