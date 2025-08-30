राजस्व निरीक्षक ने किसान से मांगी 10 हजार की रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने बिगाड़ा खेल, रंगे हाथों दबोचा

देवरिया में एंटी करप्शन टीम ने राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी राजस्व निरीक्षक जमीन पैमाइश के नाम पर किसान से 10 हजार की रिश्वत मांग रहा था। जिससे तंग आकर किसान ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी थी।

यूपी के देवरिया में राजस्व निरीक्षक ने जमीन पैमाइश के नाम परर किसान से 10 हजार की घूस मांग रहा था। उससे परेशान होकर उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन की टीम से कर दी। जिसके बाद शनिवार को एंटी करप्शन टीम ने तहसील के पास से घूस लेते राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथों दबोच लिया।

ये मामला देवरिया सदर तहसील का है। बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित हरपुर कला गांव के रहने वाले ज्वाला यादव के खेत का पत्थर नसब होना है। उन्होंने एसडीएम न्यायालय में इसके लिए वाद दाखिल किया है। इस मामले में फील्ड बुक तैयार कर न्यायालय में दाखिल करने के लिए ज्वाला यादव तकरीबन एक माह से गोरखपुर जिले के सहजनवां थाना क्षेत्र स्थित सहरी गांव निवासी राजस्व निरीक्षक शैलेश कुमार कह रहे थे।

राजस्व निरीक्षक द्वारा ज्वाला यादव से 10 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। रुपये न देने पर अधिकारी ज्वाला यादव को बार-बार दौड़ा रहे थे। जिससे परेशान होकप ज्वाला यादव ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन कार्यालय गोरखपुर में की। उनकी शिकायत को संज्ञान लेकर एंटी करप्शन की टीम ने जांच कराई। आरोप सही लगने पर टीम ने राजस्व निरीक्षक को दबोचने की योजना बनाई।

शनिवार को एंटी करप्शन टीम सदर तहसील पहुंच गई। टीम के इशारे पर ही ज्वाला यादव ने कानूनगो तहसील के बाहर एक चाय की दुकान के पास बुलाया और रुपये की गड्डी थमाई। कानूनगो ने जैसे ही रुपये लिए एंटी करप्शन की टीम ने उसे दबोच लिया। इसके बाद तो राजस्व विभाग में खलबली मच गई। तत्काल टीम कानूनगो शैलेश कुमार को लेकर कोतवाली पहुंच गई। इस मामले में एंटी करप्शन टीम ने केस दर्ज कराया है। टीम उसे लेकर सदर कोतवाली पहुंची। एंटी करप्शन गोरखपुर के प्रभारी ने कानूनगो के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।