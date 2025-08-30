Anti corruption team arrested revenue inspector red handed while taking bribe of 10 thousand राजस्व निरीक्षक ने किसान से मांगी 10 हजार की रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने बिगाड़ा खेल, रंगे हाथों दबोचा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAnti corruption team arrested revenue inspector red handed while taking bribe of 10 thousand

राजस्व निरीक्षक ने किसान से मांगी 10 हजार की रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने बिगाड़ा खेल, रंगे हाथों दबोचा

देवरिया में एंटी करप्शन टीम ने राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी राजस्व निरीक्षक जमीन पैमाइश के नाम पर किसान से 10 हजार की रिश्वत मांग रहा था। जिससे तंग आकर किसान ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी थी।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, देवरियाSat, 30 Aug 2025 07:28 PM
share Share
Follow Us on
राजस्व निरीक्षक ने किसान से मांगी 10 हजार की रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने बिगाड़ा खेल, रंगे हाथों दबोचा

यूपी के देवरिया में राजस्व निरीक्षक ने जमीन पैमाइश के नाम परर किसान से 10 हजार की घूस मांग रहा था। उससे परेशान होकर उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन की टीम से कर दी। जिसके बाद शनिवार को एंटी करप्शन टीम ने तहसील के पास से घूस लेते राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथों दबोच लिया।

ये मामला देवरिया सदर तहसील का है। बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित हरपुर कला गांव के रहने वाले ज्वाला यादव के खेत का पत्थर नसब होना है। उन्होंने एसडीएम न्यायालय में इसके लिए वाद दाखिल किया है। इस मामले में फील्ड बुक तैयार कर न्यायालय में दाखिल करने के लिए ज्वाला यादव तकरीबन एक माह से गोरखपुर जिले के सहजनवां थाना क्षेत्र स्थित सहरी गांव निवासी राजस्व निरीक्षक शैलेश कुमार कह रहे थे।

राजस्व निरीक्षक द्वारा ज्वाला यादव से 10 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। रुपये न देने पर अधिकारी ज्वाला यादव को बार-बार दौड़ा रहे थे। जिससे परेशान होकप ज्वाला यादव ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन कार्यालय गोरखपुर में की। उनकी शिकायत को संज्ञान लेकर एंटी करप्शन की टीम ने जांच कराई। आरोप सही लगने पर टीम ने राजस्व निरीक्षक को दबोचने की योजना बनाई।

ये भी पढ़ें:कानपुर में दर्दनाक हादसा, टैंक की शटरिंग खोलते समय दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत

शनिवार को एंटी करप्शन टीम सदर तहसील पहुंच गई। टीम के इशारे पर ही ज्वाला यादव ने कानूनगो तहसील के बाहर एक चाय की दुकान के पास बुलाया और रुपये की गड्डी थमाई। कानूनगो ने जैसे ही रुपये लिए एंटी करप्शन की टीम ने उसे दबोच लिया। इसके बाद तो राजस्व विभाग में खलबली मच गई। तत्काल टीम कानूनगो शैलेश कुमार को लेकर कोतवाली पहुंच गई। इस मामले में एंटी करप्शन टीम ने केस दर्ज कराया है। टीम उसे लेकर सदर कोतवाली पहुंची। एंटी करप्शन गोरखपुर के प्रभारी ने कानूनगो के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।

रिश्वतखोरी मामले में नारकोटिक्स ब्यूरो का निरीक्षक बर्खास्त, दो अन्य निलंबित

इससे पहले केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने बुधवार को कथित रिश्वतखोरी के एक मामले में अपने लखनऊ कार्यालय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमार कार्रवाई के 24 घंटे के भीतर बुधवार को एक निरीक्षक को बर्खास्त कर दिया और दो अन्य को निलंबित कर दिया।

Deoria Deoria News Deoria Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |