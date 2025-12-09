Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAnti corruption team arrested AIG Stamp and Steno red handed while accepting bribe of Rs 1 lakh
एंटी करप्शन का बड़ा एक्शन, AIG स्टांप और स्टेनो 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

संक्षेप:

मेरठ एंटी करप्शन की विजिलेंस टीम ने शामली में बड़ी कार्रवाई करते हुए एआईजी स्टांप और उनके स्टेनो को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। जमीन के बैनामे में कम स्टांप शुल्क दिखाने के नाम पर आरोपी महेश कुमार से रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।

Dec 09, 2025 03:26 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, शामली
मेरठ एंटी करप्शन की विजिलेंस टीम ने शामली में अस्थायी तहसील परिसर में एआईजी स्टांप और उनके स्टेनो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुंडेट के रहने वाले महेश कुमार से हथछोया में जमीन के बैनामे में कम स्टांप शुल्क दिखाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी।

दोपहर करीब डेढ़ बजे मेरठ की एंटी करप्शन टीम बनत स्थित तहसील परिसर पहुंची। टीम ने रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर बने एआईजी स्टांप कार्यालय के आसपास अपनी फील्डिंग जमाई। इसके बाद मुंडेट निवासी महेश को रिश्वत की रकम देकर ऊपर कार्यालय में भेजा गया। वहां स्टेनो अश्वनी कुमार और एआईजी स्टांप रविंद्र मेहता मौजूद थे। महेश ने बातचीत के दौरान दोनों को रिश्वत की रकम थमा दी, तभी टीम ने दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया।

बताया जा रहा है कि महेश ने हथछोया गांव में 26 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें स्टांप से जुड़े कुछ कमी-बेशी के मुद्दे थे। इसी को लेकर उससे एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। महेश ने इसकी शिकायत मेरठ एंटी करप्शन टीम से की थी। गिरफ्तार दोनों अधिकारियों को टीम आदर्श मंडी थाने ले गई है, जहां उनके खिलाफ लिखापढ़ी जारी है।

उधर, एटा में पेटीएम में रिश्वत की रकम का भुगतान कराने के मामले में राजस्व लेखपाल पर गाज गिर गई। एसडीएम अलीगंज ने लेखपाल को निलंबित कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बााद एसडीएम ने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी थी। रिश्वत का स्क्रीनशॉट और वीडियो वायरल होने से राजस्व महकमे की फजीहत हो रही थी।

जैथरा विकास खण्ड के गांव सिराउ निवासी पीड़िता ब्रिजेश ने मां की मौत के बाद वरासत के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 21 नवंबर ऑनलाइन आवेदन किया था। जमीन की खातेदार उनकी मां उमा देवी की मौत 20 अगस्त 2023 हुई थी। वरासत में नाम दर्ज कराने के नाम पर लेखपाल लगातार टालमटोल करता रहा। आरोप लगा कि जब तक रुपये नहीं दिए गए, तब तक वरासत की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। छह खातों की वरासत के लिए लेखपाल ने कुल 12 हजार रुपये की मांग की गई थी। प्रति खाता दो हजार रुपये तय किए गए थे। इसमें से 10 हजार रुपये आरआई और तहसीलदार के नाम पर बताए गए, जबकि डेढ़ हजार रुपये लेखपाल ने अपने लिए मांगे।

