एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, मंडी सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

बस्ती में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार दोपहर ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव को घूसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।। यह कार्रवाई मंडी इंस्पेक्टर की शिकायत पर हुई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 07:47 PM
एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, मंडी सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

यूपी में अधिकारियों के रिश्वत लेने का मामला कम होने का नाम नहीं ले रही है। नया मामला बस्ती जिले से सामने आया है। जहां एंटी करप्शन टीम ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव महेन्द्र कुमार को रंगेहाथ पकड़ा। यह कार्रवाई मंगलवार को दिन में करीब 12 बजे हुई। घूस मांगने की शिकायत मंडी इंस्पेक्टर राधारमण यादव ने किया था।

मंडी इंस्पेक्टर राधारमण यादव ने एंटी करप्शन को बताया कि विभागीय कार्य करने के लिए अनिधिकृत रूप से 20 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। बार-बार वह गलत तरीके से साथियों से वसूली करते थे। कई बार घूस मांगने से वह परेशान हो गए और एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। एंटी करप्शन टीम ने प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराया। प्रारंभिक जांच में गलत तरीके से रूपया मांगने का आरोपी पाया गया। इस पर टीम ने कार्रवाई की तैयारी की। मंगलवार को मंडी इंस्पेक्टर राधारमण यादव 20 हजार रुपया लेकर दोपहर कार्यालय पहुंचे। वह सचिव महेन्द्र कुमार के कमरे में गए और उन्हें 20 हजार रुपये थमा दिया।

जैसे ही रुपये लेकर सचिव महेन्द्र कुमार ने काउन्टर में रखने का प्रयास किया तभी दरवाजे के बाद खड़ी एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने उन्हें रंगेहाथ दबोच लिया। घटना का वीडियो बनाते हुए टीम ने उन्हें पकड़कर सीधे अपनी गाड़ी में बैठाया और कोतवाली लेकर चले गए। एंटी करप्शन टीम कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई कर रही है।

सुल्तानपुर में घूस लेते पकड़ा गया दारोगा

उधर, सुल्तानपुर जिले के करौंदीकला थाने में तैनात उपनिरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह को सोमवार की शाम एंटी करप्शन अयोध्या की टीम ने रंगेहाथ पकड़ा। दारोगा के हाथ से दस हजार रुपये बरामद होने पर टीम आरोपी को तुरंत अपने वाहन में डालकर करौंदी कला थाने से रवाना हो गई। बाद में आरोपी के साथ टीम मोतिगरपुर थाने पहुंची। यहां मुकदमा दर्ज कराने और अन्य लिखापढ़ी करने के बाद आरोपी को साथ लेकर रवाना हुई।

