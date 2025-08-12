एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, मंडी सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

बस्ती में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार दोपहर ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव को घूसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।। यह कार्रवाई मंडी इंस्पेक्टर की शिकायत पर हुई।

यूपी में अधिकारियों के रिश्वत लेने का मामला कम होने का नाम नहीं ले रही है। नया मामला बस्ती जिले से सामने आया है। जहां एंटी करप्शन टीम ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव महेन्द्र कुमार को रंगेहाथ पकड़ा। यह कार्रवाई मंगलवार को दिन में करीब 12 बजे हुई। घूस मांगने की शिकायत मंडी इंस्पेक्टर राधारमण यादव ने किया था।

मंडी इंस्पेक्टर राधारमण यादव ने एंटी करप्शन को बताया कि विभागीय कार्य करने के लिए अनिधिकृत रूप से 20 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। बार-बार वह गलत तरीके से साथियों से वसूली करते थे। कई बार घूस मांगने से वह परेशान हो गए और एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। एंटी करप्शन टीम ने प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराया। प्रारंभिक जांच में गलत तरीके से रूपया मांगने का आरोपी पाया गया। इस पर टीम ने कार्रवाई की तैयारी की। मंगलवार को मंडी इंस्पेक्टर राधारमण यादव 20 हजार रुपया लेकर दोपहर कार्यालय पहुंचे। वह सचिव महेन्द्र कुमार के कमरे में गए और उन्हें 20 हजार रुपये थमा दिया।

जैसे ही रुपये लेकर सचिव महेन्द्र कुमार ने काउन्टर में रखने का प्रयास किया तभी दरवाजे के बाद खड़ी एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने उन्हें रंगेहाथ दबोच लिया। घटना का वीडियो बनाते हुए टीम ने उन्हें पकड़कर सीधे अपनी गाड़ी में बैठाया और कोतवाली लेकर चले गए। एंटी करप्शन टीम कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई कर रही है।