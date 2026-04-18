केस से नाम हटाने के लिए मांगी 1 लाख की घूस, 20 हजार में डील हुई; आजमगढ़ में दारोगा गिरफ्तार

आजमगढ़ में रिश्वत लेते पकड़े गए सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह ने हुक्काबार के आरोपी से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में 20 हजार रुपये में मुकदमे से नाम हटान पर सौदा तय हुआ था। पकड़ा गया एसआई अभिषेक सिंह चंदौली जिले के धानापुर थाना क्षेत्र के पपरौला गांव का निवासी है।

आजमगढ़ में एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को सरायमीर थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को 20 हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ सिधारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गांगेपुर गांव निवासी आदित्य राय उर्फ अवनीश राय पुत्र अनिल राय, अहरौला के माहुल कस्बा निवासी अशरफ पुत्र अरशद, और मोहम्मद शादाब पुत्र अमजद अली पर हुक्काबार चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। तीनों जमानत पर बाहर हैं। इस मुकदमे की विवेचना सरायमीर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह कर रहे थे। एक आरोपी अवनीश राय का नाम मुकदमे से हटाने के लिए सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह निवासी चंदौली ने एक लाख रुपये की मांग की थी।

20 हजार घूस लेते दारोगा को गिरफ्तार किया एडवांस के तौर पर 20 हजार रुपये देने की बात तय हुई। अवनीश राय ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने सक्रिय हो गई। थाना गेट के पास शिकायतकर्ता ने जैसे ही 20 हजार रुपये सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह को दिए एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ लिया। पकड़ा गया एसआई अभिषेक सिंह चंदौली जिले के धानापुर थाना क्षेत्र के पपरौला गांव का निवासी है। अवनीश राय, अशरफ और मोहम्मद शादाब साझेदारी में सरायमीर के खरेवा मोड़ के पास रेस्टोरेंट चलाते थे। सरायमीर थाना प्रभारी भुवनेश कुमार चौबे ने 29 मार्च को रेस्टोरेंट में छापा मारकर हुक्का बार के संचालन का खुलासा किया था।

तीनों जमानत पर बाहर आए थे इस मामले में पुलिस ने अवनीश राय, अशरफ और मोहम्मद शादाब को गिरफ्तार कर सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, पेपर और चिलम बरामद की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया था। बाद में तीनों जमानत पर छूट गए। आरोप है कि मामले के एक आरोपी अवनीश राय का नाम मुकदमे से हटाने के लिए सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह ने एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी।

पांच-पांच सौ रुपये के 40 नोट थमाए शिकायतकर्ता अवनीश राय ने थाना गेट के समीप सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह को केमिकल लगे पांच-पांच सौ रुपये के 40 नोट थमाए। तभी एंटी करप्शन टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया