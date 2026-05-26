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दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत लेते लेखपाल को एंटी करप्शन ने किया गिरफ्तार, साथियों ने घेरी कोतवाली

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, बरेली
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एंटी करप्शन टीम के मुताबिक वली मोहम्मद ने शिकायत की थी कि उनके 171 वर्ग गज के प्लॉट की दाखिल-खारिज करने के एवज में राजस्व लेखपाल विपिन पटेल 5 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन टीम की ट्रैप टीम का गठन किया गया।

दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत लेते लेखपाल को एंटी करप्शन ने किया गिरफ्तार, साथियों ने घेरी कोतवाली

UP News : भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए एंटी करप्शन टीम उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। टीम ने सदर तहसील से लेखपाल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लेखपाल को पकड़ने के बाद पुलिस अपने साथ ले गई। वहीं मामले की जानकारी होने पर लेखपाल संघ से जुड़े उसके साथियों ने कोतवाली का घेराव कर लिया। लेखपालों ने एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जबरन फंसाने का आरोप लगाकर हंगामा किया।

एंटी करप्शन टीम के मुताबिक इज्जतनगर के गांव कर्मपुर चौधरी निवासी वली मोहम्मद ने शिकायत की थी कि उनके 171 वर्ग गज के प्लॉट की दाखिल-खारिज करने के एवज में राजस्व लेखपाल विपिन पटेल पांच हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन टीम की ट्रैप टीम का गठन किया गया। मंगलवार शाम करीब 5:02 बजे एंटी करप्शन थाना प्रभारी प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में टीम ने तहसील सदर के कक्ष में छापा मारकर आरोपी लेखपाल विपिन पटेल को वली मोहम्मद से रिश्वत के पांच हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

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आरोपी विपिन पटेल मूलरूप से पीलीभीत जिले के बिलसंडा थाना क्षेत्र के औड़ाझार गांव का रहने वाला है और वर्तमान में बिथरी चैनपुर क्षेत्र की सनराइज कॉलोनी में रह रहा है। वह महेशपुर शिव सिंह क्षेत्र में राजस्व लेखपाल के पद पर तैनात था।

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रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन की टीम जैसे ही लेखपाल विपिन को कोतवाली लेकर पहुंची उसके साथियों ने वहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। उन लोगों ने एंटी करप्शन पर जबरन कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कोतवाली इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने उन्हें समझाकर वापस किया। रिश्वत लेने के मामले में लेखपाल विपिन पटेल के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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