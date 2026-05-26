दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत लेते लेखपाल को एंटी करप्शन ने किया गिरफ्तार, साथियों ने घेरी कोतवाली

एंटी करप्शन टीम के मुताबिक वली मोहम्मद ने शिकायत की थी कि उनके 171 वर्ग गज के प्लॉट की दाखिल-खारिज करने के एवज में राजस्व लेखपाल विपिन पटेल 5 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन टीम की ट्रैप टीम का गठन किया गया।

UP News : भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए एंटी करप्शन टीम उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। टीम ने सदर तहसील से लेखपाल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लेखपाल को पकड़ने के बाद पुलिस अपने साथ ले गई। वहीं मामले की जानकारी होने पर लेखपाल संघ से जुड़े उसके साथियों ने कोतवाली का घेराव कर लिया। लेखपालों ने एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जबरन फंसाने का आरोप लगाकर हंगामा किया।

एंटी करप्शन टीम के मुताबिक इज्जतनगर के गांव कर्मपुर चौधरी निवासी वली मोहम्मद ने शिकायत की थी कि उनके 171 वर्ग गज के प्लॉट की दाखिल-खारिज करने के एवज में राजस्व लेखपाल विपिन पटेल पांच हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन टीम की ट्रैप टीम का गठन किया गया। मंगलवार शाम करीब 5:02 बजे एंटी करप्शन थाना प्रभारी प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में टीम ने तहसील सदर के कक्ष में छापा मारकर आरोपी लेखपाल विपिन पटेल को वली मोहम्मद से रिश्वत के पांच हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

आरोपी विपिन पटेल मूलरूप से पीलीभीत जिले के बिलसंडा थाना क्षेत्र के औड़ाझार गांव का रहने वाला है और वर्तमान में बिथरी चैनपुर क्षेत्र की सनराइज कॉलोनी में रह रहा है। वह महेशपुर शिव सिंह क्षेत्र में राजस्व लेखपाल के पद पर तैनात था।