लखनऊ में एक और हत्या कर फेंका गया महिला का शव, इलाके में सनसनी

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक और महिला का हत्या कर फेंका गया शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस में शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की छानबीन कर ली। उधर, वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई।

Fri, 7 Nov 2025 03:38 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के लखनऊ में पारा में युवक और निगोहां के बांक नाले में महिला की हत्या कर फेंके गए शव की अबतक शिनाख्त नहीं हो सकी थी। इस बीच शुक्रवार को जानकीपुरम के अजनहरकला गांव में शुक्रवार को 30 वर्षीय महिला की हत्या कर शव चादर में लपेटकर फेंका गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस में शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की छानबीन कर ली। उधर, वारदात से इलाके में सनसनी मच गई।

जाकीपुरम के अजनहरकला गांव में शुक्रवार सुबह चादर में लिपटा एक महिला का शव पड़ा था। घटना से मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। चादर हटाई गई तो उसमें महिला का शव था। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किए। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों की मदद से शिनाख्त के प्रयास किए पर सफलता नहीं मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि शहर के सभी थानों में महिला की फोटो भेजी गई है। इसके अलावा पड़ोसी जनपदों में भी भेजकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आशंका है कि महिला की हत्याकर शव फेंका गया है। दो टीमें घटनास्थल को जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही हैं। शिनाख्त के साथ ही जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा।

पहले भी हत्या कर फेंके मिले हैं शव

आपको बता दें कि इसके पूर्व 15 अक्टूबर को पारा के विक्रमनगर में फ्लाईओवर के नीचे एक युवक का कत्ल कर नग्न शव बोरे में भरकर फेंका गया था। पूर्व में एक महिला की हत्याकर बदमाशों ने शव बोरे में भरकर निगोहां के बांक नाले में फेंका था। इसके बाद इससे पहले अब माल के बसहरी गांव में बाग में सोमवार दोपहर एक महिला का शव पड़ा मिला था। आशंका जताई गई कि हत्याकर उसका शव फेंका गया है। पुलिस ने शव के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी पर पुलिस बल के साथ बसहरी गांव पहुंचा। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अहम साक्ष्य जुटाए। बताया गया कि शव कि पहचान नहीं हो सकीहै। महिला की उम्र करीब 35 वर्ष है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शिनाख्त के लिए सभी थानों को फोटो भेजी गई है।

