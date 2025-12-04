Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAnother woman BLO dies in UP suffers heart attack while making tea at home
यूपी में एक और महिला बीएलओ की मौत, घर में चाय बनाते समय पड़ा था हार्ट अटैक

यूपी में एक और महिला बीएलओ की मौत, घर में चाय बनाते समय पड़ा था हार्ट अटैक

संक्षेप:

शिक्षिका अपने घर में चाय बना रही थी, इसी दौरान उसे हार्टअटैक पड़ गया। जिससे वह जमीन पर गिर गई। घर वाले उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

Dec 04, 2025 07:03 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में एक और महिला बीएलओ की मौत हो गई। शिक्षिका अपने घर में चाय बना रही थी, इसी दौरान उसे हार्टअटैक पड़ गया। जिससे वह जमीन पर गिर गई। घर वाले उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने एबीएसए श्याम कुमार की पत्नी (सहायक अध्यापिका) पूजा चौधरी पर अभद्रता व धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही अधिकारी द्वारा अनावश्यक काम का दबाव बनाया जा रहा था। पांच माह से वेतन तक नहीं दिया था। इसके चलते वह तनाव में थीं। हालांकि पुलिस के समक्ष परिजनों ने किसी भी तरह की कार्रवाई से मना कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सासनीगेट थाना क्षेत्र के ब्रह्मनपुरी निवासी 61 वर्षीय साधना वर्मा गोंडा रोड स्थित सदलपुर के विद्यालय में प्रधानाध्यापिका थीं। पति विजेंद्र वर्मा इंद्रा मार्केट में रेलवे रोड पर पतंजलि का स्टोर चलाते हैं। पति के अनुसार कई दिन से साधना बीएलओ के कामकाज में जुटी थीं, जो बुधवार को ही समाप्त हुआ। गुरुवार सुबह करीब आठ बजे साधना रसोई में चाय बना रही थीं, तभी अचानक अचेत होकर गिर गईं। आनन-फानन परिजन रामघाट रोड स्थित वरुण ट्रामा सेंटर में लेकर पहुंचे, मगर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद शव को लेकर घर चले गए। पति का आरोप है कि लंबे समय से साधना पर काम का दबाव बनाया जा रहा था। इससे वह परेशान रहती थीं। यहां तक कि पति ने उन्हें नौकरी छोड़ने तक की बात कही थी। साधना के परिवार में पति, एक बेटा व एक बेटी है। बेटी टिंचल वर्मा की शादी हो चुकी है। बेटा चेतन पढ़ाई कर रहा है।

पति की एएओ से हुई नोकझोंक

जानकारी पर एसडीएम इगलास व शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए। इस दौरान पति की एएओ से तीखी नोकझोंक भी हो गई। हालांकि अन्य लोगों ने बीचबचाव करके उन्हें शांत किया। बाद में परिजनों ने पोस्टमार्टम से भी इन्कार कर दिया। लेकिन, डॉक्टरों ने हार्टअटैक से मौत होना बताया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Aligarh News Heart Attack UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |