यूपी में एक और महिला बीएलओ की मौत, घर में चाय बनाते समय पड़ा था हार्ट अटैक

संक्षेप: शिक्षिका अपने घर में चाय बना रही थी, इसी दौरान उसे हार्टअटैक पड़ गया। जिससे वह जमीन पर गिर गई। घर वाले उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

यूपी में एक और महिला बीएलओ की मौत हो गई। शिक्षिका अपने घर में चाय बना रही थी, इसी दौरान उसे हार्टअटैक पड़ गया। जिससे वह जमीन पर गिर गई। घर वाले उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने एबीएसए श्याम कुमार की पत्नी (सहायक अध्यापिका) पूजा चौधरी पर अभद्रता व धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही अधिकारी द्वारा अनावश्यक काम का दबाव बनाया जा रहा था। पांच माह से वेतन तक नहीं दिया था। इसके चलते वह तनाव में थीं। हालांकि पुलिस के समक्ष परिजनों ने किसी भी तरह की कार्रवाई से मना कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सासनीगेट थाना क्षेत्र के ब्रह्मनपुरी निवासी 61 वर्षीय साधना वर्मा गोंडा रोड स्थित सदलपुर के विद्यालय में प्रधानाध्यापिका थीं। पति विजेंद्र वर्मा इंद्रा मार्केट में रेलवे रोड पर पतंजलि का स्टोर चलाते हैं। पति के अनुसार कई दिन से साधना बीएलओ के कामकाज में जुटी थीं, जो बुधवार को ही समाप्त हुआ। गुरुवार सुबह करीब आठ बजे साधना रसोई में चाय बना रही थीं, तभी अचानक अचेत होकर गिर गईं। आनन-फानन परिजन रामघाट रोड स्थित वरुण ट्रामा सेंटर में लेकर पहुंचे, मगर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद शव को लेकर घर चले गए। पति का आरोप है कि लंबे समय से साधना पर काम का दबाव बनाया जा रहा था। इससे वह परेशान रहती थीं। यहां तक कि पति ने उन्हें नौकरी छोड़ने तक की बात कही थी। साधना के परिवार में पति, एक बेटा व एक बेटी है। बेटी टिंचल वर्मा की शादी हो चुकी है। बेटा चेतन पढ़ाई कर रहा है।