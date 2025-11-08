गोलियां खिलाकर किया बेहोश, फिर गंगनहर में फिंकवाया शव, यूपी में एक और पत्नी ने पति की ली जान

संक्षेप: मेरठ में एक महिला ने अवैध संबंधों में बाधक बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर पति का अपहरण कराया और हत्या कराकर लाश को गंगनहर में बहा दिया। पुलिस ने युवक की पत्नी, उसके प्रेमी और साथी को गिरफ्तार कर खुालसा किया है।

मेरठ के रोहटा क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक महिला ने अवैध संबंधों में बाधक बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर पति का अपहरण कराया और हत्या कराकर लाश को गंगनहर में बहा दिया। पुलिस ने युवक की पत्नी, उसके प्रेमी और साथी को गिरफ्तार कर खुालसा किया है। युवक की लाश बरामद नहीं हो सकी है और उसकी तलाश में टीम को लगाया है। यह भी खुलासा हुआ कि मुस्कान और साहिल का केस देखकर महिला ने पति की हत्या का प्लान बनाया और वारदात कराई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस लाइन में हुई प्रेसवार्ता में एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि रोहटा के रसूलपुर गांव निवासी अनिल कुमार पुत्र विजयपाल 25 अक्टूबर को लापता हो गए थे। उनके भाई राजू ने 26 अक्टूबर को गुमशुदगी रोहटा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ के लिए अनिल की पत्नी और उसके प्रेमी को उठाया तो बड़ा खुलासा हुआ। अनिल की पत्नी काजल का गांव निवासी आकाश से प्रेम प्रसंग था। अवैध संबंध को लेकर अनिल और आकाश में विवाद हो चुका था। पंचायत भी हुई, लेकिन अनिल ने पत्नी के अवैध संबंधों का खुलासा पंचायत में नहीं किया। इसके बाद काजल ने प्रेमी के साथ मिलकर अनिल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।

अनिल को 25 अक्टूबर को नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद आकाश साथी बादल के साथ अनिल को बाइक पर लेकर सिवालखास पुल पर पहुंच गया। यहां दुप्पटे से गला दबाकर मारने का प्रयास किया और नहर में फेंक दिया। पुलिस ने काजल, उसके प्रेमी आकाश और बादल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर सिवालखास पुल के पास झाड़ियों में दुपट्टा भी बरामद कर लिया, जिससे अनिल का गला दबाया गया था। पुलिस की एक टीम और गोताखोरों को अनिल की तलाश में लगाया है।

मुस्कान-साहिल का केस देखकर की वारदात पूछताछ में काजल ने खुलासा किया कि उसने मुस्कान-साहिल केस के बारे में सुना था। मुस्कान ने जिस तरह पति को नशे की दवा देकर बेहोश किया, उसी तरह पति को नशे की दवा दी। बाकी काम आकाश और उसके साथी ने रात के समय किया और अनिल को ले जाकर नहर में फेंक दिया।