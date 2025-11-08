Hindustan Hindi News
Another wife UP killed her husband after being fed pills and then having his body thrown into Ganges canal
गोलियां खिलाकर किया बेहोश, फिर गंगनहर में फिंकवाया शव, यूपी में एक और पत्नी ने पति की ली जान

Sat, 8 Nov 2025 12:01 AMDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
मेरठ के रोहटा क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक महिला ने अवैध संबंधों में बाधक बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर पति का अपहरण कराया और हत्या कराकर लाश को गंगनहर में बहा दिया। पुलिस ने युवक की पत्नी, उसके प्रेमी और साथी को गिरफ्तार कर खुालसा किया है। युवक की लाश बरामद नहीं हो सकी है और उसकी तलाश में टीम को लगाया है। यह भी खुलासा हुआ कि मुस्कान और साहिल का केस देखकर महिला ने पति की हत्या का प्लान बनाया और वारदात कराई।

पुलिस लाइन में हुई प्रेसवार्ता में एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि रोहटा के रसूलपुर गांव निवासी अनिल कुमार पुत्र विजयपाल 25 अक्टूबर को लापता हो गए थे। उनके भाई राजू ने 26 अक्टूबर को गुमशुदगी रोहटा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ के लिए अनिल की पत्नी और उसके प्रेमी को उठाया तो बड़ा खुलासा हुआ। अनिल की पत्नी काजल का गांव निवासी आकाश से प्रेम प्रसंग था। अवैध संबंध को लेकर अनिल और आकाश में विवाद हो चुका था। पंचायत भी हुई, लेकिन अनिल ने पत्नी के अवैध संबंधों का खुलासा पंचायत में नहीं किया। इसके बाद काजल ने प्रेमी के साथ मिलकर अनिल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।

अनिल को 25 अक्टूबर को नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद आकाश साथी बादल के साथ अनिल को बाइक पर लेकर सिवालखास पुल पर पहुंच गया। यहां दुप्पटे से गला दबाकर मारने का प्रयास किया और नहर में फेंक दिया। पुलिस ने काजल, उसके प्रेमी आकाश और बादल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर सिवालखास पुल के पास झाड़ियों में दुपट्टा भी बरामद कर लिया, जिससे अनिल का गला दबाया गया था। पुलिस की एक टीम और गोताखोरों को अनिल की तलाश में लगाया है।

मुस्कान-साहिल का केस देखकर की वारदात

पूछताछ में काजल ने खुलासा किया कि उसने मुस्कान-साहिल केस के बारे में सुना था। मुस्कान ने जिस तरह पति को नशे की दवा देकर बेहोश किया, उसी तरह पति को नशे की दवा दी। बाकी काम आकाश और उसके साथी ने रात के समय किया और अनिल को ले जाकर नहर में फेंक दिया।

लगातार हो रहे खुलासे

परीक्षितगढ़ में एक दिन पहले ही राहुल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया था, जिसमें हत्यारोपी पत्नी अंजलि ने प्रेमी अजय के साथ मिलकर पति राहुल की हत्या कराई थी। इससे पहले बहसूमा के अकबरपुर सादात में रविता ने प्रेमी अमरजीत के साथ मिलकर घर के अंदर पति अमित की हत्या कर दी और लाश के ऊपर सांप फेंक दिया था। सर्पदंश से मौत दिखाने की साजिश थी। अब रोहटा के रसूलपुर में काजल ने प्रेमी आकाश के साथ मिलकर पति अनिल की हत्या कराई।

