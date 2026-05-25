यूपी में एक और पत्नी ने की पति की हत्या, भाई-भतीजे के साथ मिल बेरहमी से मौत के घाट उतारा

मुकेश सिंह सोमवार की दोपहर को कहीं से घर लौटे थे। उनका किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद मुकेश ने किसी डंडे से पत्नी पर हमला बोल दिया। इसके बाद पत्नी ने अपने भाई और भतीजे को बुला लिया। दोनों के साथ मारपीट होने लगी।

UP News : उत्तर प्रदेश में एक और पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना, देवरिया की है। महिला ने अपने भाई और भतीजे के साथ मिलकर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के हाथों पति की सनसनीखेज हत्या की खबर से सनसनी फैल गई है। एएसपी, सीओ सहित तमाम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी, साले और साले के बेटे को हिरासत में ले लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार देवरिया के विशुनपुर कला गांव के टोला महुआबारी रहने वाले मुकेश सिंह (उम्र 40 वर्ष) सोमवार की दोपहर को कहीं से घर लौटे। उनका किसी बात को लेकर अपनी पत्नी संगम देवी से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद मुकेश ने किसी डंडे से पत्नी पर हमला बोल दिया। इसके बाद पत्नी ने अपने भाई और भतीजे को बुला लिया। दोनों के साथ मारपीट होने लगी। आरोप है कि मारपीट के दौरान पत्नी और उसके मायके पक्ष के लोगों ने मुकेश सिंह के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया।

जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर गए। कुछ देर बाद उपचार के लिए उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी, साले और साले के बेटे के द्वारा युवक की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी गांव पहुंच गए। उन्होंने घटना की जांच की। पत्नी का आरोप था कि वह शराब की नशे में आए और विवाद करने लगे। इस बीच मारपीट हो गई और वह घायल हो गए।