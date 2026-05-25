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यूपी में एक और पत्नी ने की पति की हत्या, भाई-भतीजे के साथ मिल बेरहमी से मौत के घाट उतारा

Ajay Singh संवाददाता, देवरिया
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मुकेश सिंह सोमवार की दोपहर को कहीं से घर लौटे थे। उनका किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद मुकेश ने किसी डंडे से पत्नी पर हमला बोल दिया। इसके बाद पत्नी ने अपने भाई और भतीजे को बुला लिया। दोनों के साथ मारपीट होने लगी।

यूपी में एक और पत्नी ने की पति की हत्या, भाई-भतीजे के साथ मिल बेरहमी से मौत के घाट उतारा

UP News : उत्तर प्रदेश में एक और पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना, देवरिया की है। महिला ने अपने भाई और भतीजे के साथ मिलकर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के हाथों पति की सनसनीखेज हत्या की खबर से सनसनी फैल गई है। एएसपी, सीओ सहित तमाम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी, साले और साले के बेटे को हिरासत में ले लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार देवरिया के विशुनपुर कला गांव के टोला महुआबारी रहने वाले मुकेश सिंह (उम्र 40 वर्ष) सोमवार की दोपहर को कहीं से घर लौटे। उनका किसी बात को लेकर अपनी पत्नी संगम देवी से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद मुकेश ने किसी डंडे से पत्नी पर हमला बोल दिया। इसके बाद पत्नी ने अपने भाई और भतीजे को बुला लिया। दोनों के साथ मारपीट होने लगी। आरोप है कि मारपीट के दौरान पत्नी और उसके मायके पक्ष के लोगों ने मुकेश सिंह के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया।

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जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर गए। कुछ देर बाद उपचार के लिए उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी, साले और साले के बेटे के द्वारा युवक की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी गांव पहुंच गए। उन्होंने घटना की जांच की। पत्नी का आरोप था कि वह शराब की नशे में आए और विवाद करने लगे। इस बीच मारपीट हो गई और वह घायल हो गए।

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क्या बोली पुलिस

सलेमपुर के सीओ मनोज कुमार ने कहा कि किसी बात लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ। इसके बाद महिला अपने मायके पक्ष से भाई और भाई के बेटे को बुला लिया। मारपीट में युवक की मौत हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। तहरीर नहीं मिली है। जल्द ही कार्रवाई कर दी जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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