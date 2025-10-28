Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAnother wife along with her lover, killed her husband their friendship began with a missed call
प्रेमी के साथ मिलकर एक और पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, मिस कॉल से शुरू हुई थी दोस्ती

प्रेमी के साथ मिलकर एक और पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, मिस कॉल से शुरू हुई थी दोस्ती

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक और पति अपनी ही पत्नी और उसके  प्रेमी के हाथों मारा गया है। 25 अक्तूबर को मिले शव के मामले का पुलिस ने मंगलवार को सनसनीखेज खुलासा किया। मिस कॉल से विवाहिता और युवक की दोस्ती और अवैध संबंध बने थे।

Tue, 28 Oct 2025 05:07 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में प्रेमी के चक्कर में एक और पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गोली मार हत्या कर दी। पुलिस ने पहले वारदात को सामान्य हत्या माना था। 25 अक्टूबर को बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय प्रदीप कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्नी चांदनी गौतम की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच में वारदात की परतें खुलती चली गईं। पत्नी और उसके प्रेमी की करतूत सामने आई। पुलिस ने मंगलवार को पत्नी चांदनी गौतम और उसके प्रेमी बच्चा लाल को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी चांदनी गौतम का अफेयर बांदा के रहने वाले बच्चा लाल से चल रहा था। दोनों एक साल से प्रेम-प्रसंग में थे। मिस कॉल से दोनों की दोस्ती हुई और अवैध संबध बना था। जांच में ये भी सामने आया कि चांदनी सोशल मीडिया पर अन्य लोगों से भी बात करती थी।

ये भी पढ़ें:सड़क पर थूका तो 1000, डॉगी को पॉटी पर 500 जुर्माना, मोदी की काशी में नई नियमावली

पुलिस अधिकारी अमोल मुरकुट ने बताया कि पत्नी ने अपने प्रेमी बच्चा लाल को पति प्रदीप से यह कहकर मिलवाया कि वह उसके दोस्त का देवर है। इस तरह प्रदीप और बच्चा लाल में गहरी दोस्ती हो गई। चांदनी ने प्रेमी को बताया कि उसके पति ने शराब पीकर उसके साथ बहस और मारपीट की है। प्रेमी के साथ मिलकर उसने पति की हत्या की साजिश रची। यह भी कहा कि अगर वह हत्या नहीं करेगा तो किसी और से करा देगी।

तय योजना के मुताबिक 25 अक्टूबर को चांदनी और बच्चा लाल ने प्रदीप को घर से थोड़ी दूर शराब पीने के लिए बुलाया। इसी दौरान सुनसान जगह पर प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी चांदनी और उसके प्रेमी बच्चा लाल के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।