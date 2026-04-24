Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक और अपडेट, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की तैयारी, मिलेगी ये जिम्मेदारी

Apr 24, 2026 07:46 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share

यूपी पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। पंचायत चुनाव को लेकर एक और अपडेट आ गया है। अब यूपी में प्रशासक समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक और अपडेट, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की तैयारी, मिलेगी ये जिम्मेदारी

UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। पंचायत चुनाव को लेकर एक और अपडेट आ गया है। अब यूपी में प्रशासक समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 26 मई को पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अभी तक ‘समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ नहीं बना है और मतदाता सूची भी तैयार नहीं हो पाई है। यही नहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है।

पंचायती राज विभाग के एक्ट में दो व्यवस्थाएं हैं। पहली ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक बैठाया जाता है। एडीओ (पंचायत) को प्रशासक बनाकर चुनाव न होने तक कार्य चलाया जाता है। अभी तक तो हर बार प्रशासक ही बैठाए गए हैं। वहीं दूसरी व्यवस्था यह है कि प्रशासक समिति को ग्राम पंचायत चलाने का अधिकार दिया जाए। जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। जनप्रतिनिधि के तौर पर ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ऐसे में पहली बार प्रशासक समिति को ग्राम पंचायत चलाने का जिम्मा दिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस को मिलेंगी 986 नई लेडी सिंघम, CM योगी लेंगे दीक्षांत परेड की सलामी

ग्राम प्रधान हो सकती है प्रशासक समिति का अध्यक्ष

प्रशासक समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान हो सकता है। ऐसे में चुनाव न होने तक ग्राम प्रधान को ही ग्राम पंचायत चलाने का जिम्मा मिल सकता है। चुनाव न होने तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल अब 26 मई से पूर्व पंचायती राज विभाग को इन दोनों ही व्यवस्थाओं में से कोई एक व्यवस्था चुननी होगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पंचायती राज एक्ट के अनुसार ही आगे कोई भी कार्यवाही बढ़ेगी। प्रशासक या प्रशासक समिति किसे जिम्मा सौंपा जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है। ऐसे में वहां से भी कोई मार्गदर्शन मिलेगा। ग्राम प्रधान भी कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सभी पहलुओं को देखते हुए जो भी जनहित मे निर्णय होगा वह किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:'लैब टू लैंड’ से बदली खेती, किसानों की आय बढ़ी; कृषि सम्मेलन में बोले योगी
ये भी पढ़ें:यूपी में में गन्ना किसानों की फसल का होगा जीपीएस सर्वे, विभाग ने शुरू की तैयारी

वोटर लिस्ट की अंतिम प्रकाशन की तारीख बढ़ी

यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की तारीख बढ़ गई है। अब ये लिस्ट 22 अप्रैल तक जारी होगी। इसस साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव इस बार टाले जा सकते हैं। इस खबर से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लगेगा। 21 अप्रैल तक मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण, मतदेय स्थलों की मैपिंग, वार्डों का क्रमांकन और फोटो प्रतियां तैयार करने का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद 22 अप्रैल को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। इसके पहले 15 अप्रैल को अंतिम सूची का प्रकाशन होना था। कागजी कार्रवाई पूरा न होने की वजह से समयावधि बढ़ाई गई है। मालूम हो कि 23 दिसंबर 2025 में आयोग ने पुनरीक्षण की अनंतिम सूची जारी की थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
UP Panchayat Chunav UP Panchayat Elections Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।