चरित्र को लेकर यूपी पुलिस के एक और कांस्टेबल पर ऐक्शन, 7वीं की छात्रा से की छेड़छाड़; हंगामा

आरोप है कि यूपी पुलिस का कांस्टेबल पिछले करीब 14 दिनों से छात्रा का स्कूल आते-जाते पीछा कर रहा था। वह उसे परेशान करता था। परिजनों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 3 बजे छात्रा घर के पास दुकान पर सामान लेने गई थी। इसी दौरान सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया। छात्रा किसी तरह वहां से छूटकर घर पहुंची।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल पर 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने का आरोप लगा। सिपाही के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई हो चुकी है। उसे जेल भेज दिया गया। अब कानपुर में एक और कांस्टेबल पर खराब चरित्र के आरोप में ऐक्शन हुआ है। कल्याणपुर थाने में तैनात इस रिक्रूट सिपाही पर स्कूल जाने वाली कक्षा सात की छात्रा का पीछा करने और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। शनिवार को छात्रा के परिजनों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस, सिपाही को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं सिपाही को लाइन हाजिर कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

आवास विकास-तीन निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी पास के स्कूल में कक्षा सात की छात्रा है। उनके घर के पास एक रिटायर दरोगा के मकान में कल्याणपुर थाने में तैनात सिपाही किराये पर रहता है। आरोप है कि वह पिछले करीब 14 दिनों से छात्रा का स्कूल आते-जाते पीछा कर रहा था और उसे परेशान करता था। परिजनों के मुताबिक शनिवार शाम करीब तीन बजे छात्रा घर के पास दुकान पर सामान लेने गई थी।

आरोप है कि वहीं सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया। छात्रा किसी तरह वहां से छूटकर घर पहुंची और रोते हुए परिजनों को घटना की जानकारी दी। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि दो दिन पहले सिपाही ने उसकी छोटी बहन को रोककर बड़ी बहन के बारे में पूछताछ की थी। घटना की जानकारी मिलने पर छात्रा के पिता सिपाही के कमरे पर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जिसके बाद मौके पर जुटे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची कल्याणपुर पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर सिपाही को हिरासत में लेकर थाने ले गई।

एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने एक युवक पर उसकी नाबालिग बेटी पर छेड़छाड़ और पीछा करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर तत्काल जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच में उसी मोहल्ले में किराये पर रह रहे रिक्रूट कांस्टेबल का नाम सामने आया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जांच में आरोप सही मिलने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित रिक्रूट कांस्टेबल को अग्रिम आदेश तक लाइन हाजिर कर दिया गया है।