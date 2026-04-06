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यूपी के एक और IAS का इस्तीफा, रिटायरमेंट से आठ महीने पहले रजनीश चंद्र ने मांगा वीआरएस

Apr 06, 2026 09:41 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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आईएएस रिंकू के बाद यूपी के एक और आईएएस अफसर ने इस्तीफा दे दिया। आईएएस रजनीश चंद्र के इस्तीफे की खबर से सनसनी फैल गई। रजनीश चंद्र इसी साल दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं।

यूपी के एक और IAS का इस्तीफा, रिटायरमेंट से आठ महीने पहले रजनीश चंद्र ने मांगा वीआरएस

IAS Resigns: आईएएस रिंकू के बाद यूपी के एक और आईएएस अफसर ने इस्तीफा दे दिया। आईएएस रजनीश चंद्र के इस्तीफे की खबर से सनसनी फैल गई। रजनीश चंद्र इसी साल दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने इस्तीफा भेजकर सरकार से 30 अप्रैल से वीआरएस मांगा है। उन्होंने पीसीएस अधिकारी के रूप में सेवा शुरू की थी। मौजूद समय में रजनीश चंद्र ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव पद पर तैनात हैं। नियुक्ति विभाग को भेजे गए इस्तीफे की वजह रजनीश चंद्र ने निजी कारण बताए हैं।

लखीमपुर खीरी के रहने वाले रजनीश चंद्र 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 1966 में हुआ था। रजनीश ने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की थी। इसी दौरान रजनीश ने सिविल सर्विस की तैयारी भी शुरू कर दी। जिसका उन्हें फल भी मिला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रजनीश का पीसीएस में चयन हो गया। इस दौरान रजनीश कई जिलों में एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रहे। कुछ जिलों में रजनीश एडीएम और मुख्य विकास अधिकारी भी रहे। अक्टूबर 2021 में पीसीएस से आईएएस कैडर में रजनीश का प्रमोशन हो गया। इसके बाद उन्हें अपर निदेशक समाज कल्याण और सचिव एससी/एसटी के पद पर तैनाती मिली। इसके बाद उन्हें ग्राम विकास विभाग में विशेष सचिव पद पर तैनाती दी गई।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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