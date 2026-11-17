कानपुर को 24 साल बाद एक और ट्रेन की सौगात मिली है। श्रम शक्ति एक्सप्रेस के बाद अब कानपुर एक्सप्रेस कानपुर से आनंद विहार के लिए चलेगी। 19 नवंबर से इस ट्रेन का नियमित संचालन होगा।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। 24 साल बाद कानपुर से दिल्ली के लिए चलने वाली एक और ट्रेन की सौगात मिली है। श्रमशक्ति के बाद यह दूसरी ट्रेन है जो कानपुर से चलकर आनंद विहार (नई दिल्ली) जाएगी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दोपहर बाद 15:10 बजे वर्चुअली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि कानपुर के लोगों ने जो भी समस्याएं रखी हैं, उनका निराकरण होगा। वहीं, ट्रेन के चलते ही मोदी, योगी जिंदाबाद के नारों से प्लेटफार्म गूंज उठा। इस मौके पर भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि नई ट्रेन कानपुर एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी से कानपुर पुराने गौरव को पाएगा। कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाने वाली यह ओवरनाइट ट्रेन हिट नहीं बल्कि सुपरहिट होगी। 19 नवंबर से इस नई ट्रेन का नियमित संचालन शुरू होगा। सोमवार को यह स्पेशल बनकर आनंद विहार गई। इसमें जनरल, स्लीपर, एसी थ्री, एसी थ्री इकोनॉमी, सेकंड एसी कूपे सहित 22 कोच होंगे।

मंचासीन सांसद रमेश अवस्थी, देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का कानपुर से दिली नाता है, तो निरंतर मूलभूत ढांचा मजबूत हो रहा है। कानपुर के लिए चल रही श्रमशक्ति लगभग 24 साल पहले 1 सितंबर-2002 को सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक से ही चली थी। समारोह में आए एनसीआर जीएम नरेश पाल ने भी नई ट्रेन को शहर के विकास का एक जरिया बताया। मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कानपुर को इस ट्रेन से नई गति मिलेगी।

सांसद के ऐलान पर रेल मंत्री की मुहर सांसद रमेश अवस्थी ने रेलमंत्री से मांग की थी कि सेंट्रल स्टेशन से आनंदविहार को चल रही नई ट्रेन का नाम कानपुर एक्सप्रेस हो तो रेल मंत्री ने सोमवार को उदघाटन के मौके पर इसका ऐलान करते हुए कहा कि नई ट्रेन कानपुर एक्सप्रेस होगी। वहीं दिल्ली से गुवाहाटी बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर में कानपुर भी स्टेशन होगा। ये छठ पूजा पर दो सौगातें शहरियों को सांसद रमेश अवस्थी की मांग पर मिलीं।