काम की बात: कानपुर से दिल्ली के लिए 24 साल बाद मिली एक और ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल
कानपुर को 24 साल बाद एक और ट्रेन की सौगात मिली है। श्रम शक्ति एक्सप्रेस के बाद अब कानपुर एक्सप्रेस कानपुर से आनंद विहार के लिए चलेगी। 19 नवंबर से इस ट्रेन का नियमित संचालन होगा।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। 24 साल बाद कानपुर से दिल्ली के लिए चलने वाली एक और ट्रेन की सौगात मिली है। श्रमशक्ति के बाद यह दूसरी ट्रेन है जो कानपुर से चलकर आनंद विहार (नई दिल्ली) जाएगी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दोपहर बाद 15:10 बजे वर्चुअली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि कानपुर के लोगों ने जो भी समस्याएं रखी हैं, उनका निराकरण होगा। वहीं, ट्रेन के चलते ही मोदी, योगी जिंदाबाद के नारों से प्लेटफार्म गूंज उठा। इस मौके पर भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि नई ट्रेन कानपुर एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी से कानपुर पुराने गौरव को पाएगा। कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाने वाली यह ओवरनाइट ट्रेन हिट नहीं बल्कि सुपरहिट होगी। 19 नवंबर से इस नई ट्रेन का नियमित संचालन शुरू होगा। सोमवार को यह स्पेशल बनकर आनंद विहार गई। इसमें जनरल, स्लीपर, एसी थ्री, एसी थ्री इकोनॉमी, सेकंड एसी कूपे सहित 22 कोच होंगे।
मंचासीन सांसद रमेश अवस्थी, देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का कानपुर से दिली नाता है, तो निरंतर मूलभूत ढांचा मजबूत हो रहा है। कानपुर के लिए चल रही श्रमशक्ति लगभग 24 साल पहले 1 सितंबर-2002 को सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक से ही चली थी। समारोह में आए एनसीआर जीएम नरेश पाल ने भी नई ट्रेन को शहर के विकास का एक जरिया बताया। मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कानपुर को इस ट्रेन से नई गति मिलेगी।
सांसद के ऐलान पर रेल मंत्री की मुहर
सांसद रमेश अवस्थी ने रेलमंत्री से मांग की थी कि सेंट्रल स्टेशन से आनंदविहार को चल रही नई ट्रेन का नाम कानपुर एक्सप्रेस हो तो रेल मंत्री ने सोमवार को उदघाटन के मौके पर इसका ऐलान करते हुए कहा कि नई ट्रेन कानपुर एक्सप्रेस होगी। वहीं दिल्ली से गुवाहाटी बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर में कानपुर भी स्टेशन होगा। ये छठ पूजा पर दो सौगातें शहरियों को सांसद रमेश अवस्थी की मांग पर मिलीं।
नियमित ट्रेन का शेड्यूल
कानपुर सेंट्रल से ट्रेन रात 8:40 बजे रवाना होगी। इसके बाद फफूंद स्टेशन पर रात 9:37 बजे, इटावा में 10:32 बजे, टूंडला में रात 12:12 बजे, हाथरस में 12:47 बजे, अलीगढ़ में रात 1:35 बजे, खुर्जा में 2:07 बजे, दादरी में 2:52 बजे और गाजियाबाद में सुबह 3:56 बजे पहुंचेगी। ट्रेन सुबह 5:40 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वहीं, आनंद विहार टर्मिनल से ट्रेन रात 11:25 बजे रवाना होगी। इसके बाद गाजियाबाद में रात 11:50 बजे, दादरी में रात 12:15 बजे, खुर्जा में रात 12:55 बजे, अलीगढ़ में रात 1:52 बजे, हाथरस में रात 2:50 बजे, टूंडला में सुबह 3:28 बजे, इटावा में सुबह 4:32 बजे और फफूंद में सुबह 5:10 बजे पहुंचेगी। ट्रेन सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें