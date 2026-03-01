Hindustan Hindi News
यूपी में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश; ट्रैक पर रखा लोहे का टुकड़ा, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा

Mar 01, 2026 11:07 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, मिर्जापुर
मिर्जापुर में जिवनाथपुर-कैलहट के बीच ट्रैक पर लोहे का टुकड़ा रखकर दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। चालक ने 100 मीटर पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़ा हादसा टाल दिया। आरपीएफ-जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

यूपी में एक बार फिर ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई है। मिर्जापुर के जिवनाथपुर-कैलहट स्टेशन के बीच ब्लॉक हाट के पास शनिवार रात दानापुर-बेंगलुरु होली स्पेशल ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। शनिवार शाम करीब आठ बजे जब ट्रेन उस स्थान से गुजरने वाली थी, तभी चालक की नजर ट्रैक पर रखे करीब आठ फुट लंबे लोहे के टुकड़े पर पड़ी। खतरे को भांपते हुए उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और ट्रेन को लगभग सौ मीटर पहले रोक लिया।

ड्राइवर ने खतरा देख लगाया इमरजेंसी ब्रेक

अचानक ब्रेक लगने से यात्रियों को झटका जरूर लगा, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। गार्ड और स्टाफ ने यात्रियों की मदद से ट्रैक से लोहे का टुकड़ा हटाया। रात साढ़े आठ बजे ट्रेन को आगे रवाना किया गया। सूचना मिलने पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और अलीनगर (चंदौली) थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

यूपी में कई बार हुईं ट्रेन पलटाने की साजिश

यपी में पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। वर्ष 2023 में कानपुर देहात और इटावा के बीच ट्रैक पर पत्थर और लोहे के टुकड़े रखे जाने की घटना हुई थी, जिसे लोको पायलट की सतर्कता से टाल दिया गया। इसी तरह प्रयागराज मंडल में भी ट्रैक पर सरिया रखने की कोशिश पकड़ी गई थी।

इससे पहले 2022 में लखनऊ-वाराणसी रेलखंड पर उन्नाव के पास रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। हालांकि समय रहते गश्ती दल ने स्थिति संभाल ली थी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं शरारती तत्वों या साजिश के तहत अंजाम दी जाती हैं, जिनका मकसद बड़े हादसे को अंजाम देना होता है।

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

रेलवे ने हाल के वर्षों में ट्रैक पेट्रोलिंग, ड्रोन निगरानी और संवेदनशील रूटों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक से छेड़छाड़ को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सवालों में रेलवे सुरक्षा

मिर्जापुर की ताजा घटना ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चालक की तत्परता से सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई, लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

