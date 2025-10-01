आईआईटी कानपुर में एक और छात्र ने किया सुसाइड, तीन दिन से कमरे में लटका रहा था शव

आईआईटी कानपुर में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। हरियाणा के रहने वाले बीटेक लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने अपने हॉस्टल कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस के अनुसार दो से तीन दिन तक कमरे में शव लटकता रहा

आईआईटी कानपुर में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। हरियाणा के रहने वाले बीटेक लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने अपने हॉस्टल कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस के अनुसार दो से तीन दिन तक कमरे में शव लटकता रहा। कमरे से बदबू आने पर साथियों ने आईआईटी प्रशासन को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम में जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बुधौली रोड, शकरकुली, महेंद्र गढ़, हरियाणा निवासी सतीश कुमार के बेटे धीरज सैनी आईआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। धीरज हॉस्टल नंबर एक के 123 नंबर कमरे में रहते थे। जहां पर उन्होंने रस्सी के सहारे पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। कमरे के बाहर अपशिष्ट पदार्थ दिखने और बदबू आने पर साथियों को घटना की जानकारी हुई। धीरज हाईजंप के खिलाड़ी भी थे। कल्याणपुर इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि शव 2 से 3 दिन पुराना था। हॉस्टल में रह रहे साथियों को कमरे से बदबू आने पर घटना की जानकारी हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को भी मामले की सूचना दे दी गई है।