UGC के नए नियमों को लेकर एक और इस्तीफा, बार अध्यक्ष ने एल्डर्स कमेटी चेयरमैन को भेजा पत्र

संक्षेप:

तहसील बार देवरिया के अध्यक्ष ने एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा है कि यूजीसी का नया नियम अंग्रेजों के रौलेट एक्ट 1919 का ब्लू प्रिंट है। इस कानून का मकसद बिना जांच पड़ताल किए केस बनाकर सवर्ण समाज के छात्रों को जेल में डालना है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक है।

Jan 28, 2026 12:42 am ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियम को लेकर छिड़े विवाद के बीच सोमवार को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उधर, मंगलवार को देवरिया में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को दिया है। उधर, जिले में बुधवार को सवर्ण समाज के कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।

तहसील बार देवरिया के अध्यक्ष सामंत मिश्रा ने एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा है कि यूजीसी का नया नियम अंग्रेजों के रौलेट एक्ट 1919 का ब्लू प्रिंट है। इस कानून का मकसद बिना जांच पड़ताल किए केस बनाकर सवर्ण समाज के छात्रों को जेल में डालना है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक है। इससे समाज में वैमनस्यता का भाव बढ़ेगा।

यह जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाला कानून है। यूजीसी ने 13 जनवरी को उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026 को कालेजों व विश्वविद्यालयों में भेदभाव के विरुद्ध बताते हुए लागू किया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून का मैं विरोध करता हूं। साथ ही अपने पद से इस्तीफा देता हूं।

यूजीसी के नए नियमों का अलग-अलग शहरों में विरोध

यूजीसी के नए नियमों को लेकर मंगलवार को दिन भर देश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन चलते रहे। लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। बस्ती में भी छात्रों का प्रदर्शन हुआ। कई अन्य शहरों में प्रदर्शन हुए। छात्रों का कहना है कि नए नियमों से उच्च शिक्षा और कैंपसों के माहौल पर बड़ा असर पड़ेगा।

प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा बचाओ, स्वायत्तता बनाए रखो और छात्र विरोधी नीति वापस लो जैसे नारे लगाए। छात्र नेताओं का कहना है कि नए बिल के प्रावधानों से विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णयों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ सकता है। उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता ही उनकी गुणवत्ता की पहचान है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
