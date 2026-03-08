Hindustan Hindi News
यूपी में फिर एनकाउंटर: कार लुटेरों और पुलिस के बीच फायरिंग; एक बदमाश को लगी गोली

Mar 08, 2026 09:43 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखीमपुर खीरी
पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही बदमाशों की लोकेशन शारदा नगर क्षेत्र में चकाई पुल के पास मिली। इसके बाद पुलिस ने एसओजी के साथ उनकी घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं।

UP Police Encounter: कार लूटकर भाग रहे तीन बदमाशों से रविवार को लखीमपुर खीरी में एसओजी और शारदानगर पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का जिला अस्पताल इलाज चल रहा है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटी गई कार, नकदी और तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं।

देहरादून उत्तराखंड के थाना नेहरू कॉलोनी के गांव निवादा निवासी जमील अहमद ने बताया कि वह टैक्सी ड्राइवर हैं। उनकी टैक्सी लखीमपुर से बुक की गई थी। वह अपनी टैक्सी लेकर यहां आए थे। शनिवार रात यहां से कुछ सवारियां देहरादून जानी थीं। लखीमपुर में उसको हलीम अंसारी निवासी किशनपुर बिल्हरिया थाना लहरपुर सीतापुर, सलमान अंसारी निवासी किशनपुर बिल्हरिया थाना लहरपुर सीतापुर और साहिबे आलम निवासी रामापुर नई बस्ती थाना कोतवाली सदर लखीमपुर मिले। हलीम अंसारी ने कहा कि साथ में तीन लोग और चलेंगे। उनको पास के गांव से लेना है और तीनों कार में बैठ गए।

उनको लेकर शारदा नगर थाना क्षेत्र में आए यहां तमंचे के बल पर टैक्सी, मोबाइल और 2500 रुपये नकद लूट कर भाग गए। जमील ने शारदा नगर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही बदमाशों की लोकेशन शारदा नगर क्षेत्र में चकाई पुल के पास मिली। शारदा नगर पुलिस ने एसओजी के साथ उनकी घेराबंदी की। पुलिस से खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं।

मुठभेड़ में हलीम अंसारी के दाहिने पैर में गोली लगी और वह जख्मी हो गया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटी गई टैक्सी कार, 2500 रुपये नकदी, मोबाइल, तमंचा व कारतूस बरामद हुए। उधर, गोली लगने से हलीम जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस तीनों बदमाशों को जेल भेजने की तैयारी में हैं।

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

