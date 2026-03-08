यूपी में फिर एनकाउंटर: कार लुटेरों और पुलिस के बीच फायरिंग; एक बदमाश को लगी गोली

पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही बदमाशों की लोकेशन शारदा नगर क्षेत्र में चकाई पुल के पास मिली। इसके बाद पुलिस ने एसओजी के साथ उनकी घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं।

UP Police Encounter: कार लूटकर भाग रहे तीन बदमाशों से रविवार को लखीमपुर खीरी में एसओजी और शारदानगर पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का जिला अस्पताल इलाज चल रहा है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटी गई कार, नकदी और तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं।

देहरादून उत्तराखंड के थाना नेहरू कॉलोनी के गांव निवादा निवासी जमील अहमद ने बताया कि वह टैक्सी ड्राइवर हैं। उनकी टैक्सी लखीमपुर से बुक की गई थी। वह अपनी टैक्सी लेकर यहां आए थे। शनिवार रात यहां से कुछ सवारियां देहरादून जानी थीं। लखीमपुर में उसको हलीम अंसारी निवासी किशनपुर बिल्हरिया थाना लहरपुर सीतापुर, सलमान अंसारी निवासी किशनपुर बिल्हरिया थाना लहरपुर सीतापुर और साहिबे आलम निवासी रामापुर नई बस्ती थाना कोतवाली सदर लखीमपुर मिले। हलीम अंसारी ने कहा कि साथ में तीन लोग और चलेंगे। उनको पास के गांव से लेना है और तीनों कार में बैठ गए।

उनको लेकर शारदा नगर थाना क्षेत्र में आए यहां तमंचे के बल पर टैक्सी, मोबाइल और 2500 रुपये नकद लूट कर भाग गए। जमील ने शारदा नगर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही बदमाशों की लोकेशन शारदा नगर क्षेत्र में चकाई पुल के पास मिली। शारदा नगर पुलिस ने एसओजी के साथ उनकी घेराबंदी की। पुलिस से खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं।