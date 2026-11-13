लखनऊ में अपना घर लेने का फिर मौका, दो आवासीय योजनाएं, दो फ्लाईओवर की इस दिन सौगात

राजधानी लखनऊ में इसी महीने कई सौगातें मिलने जा रही हैं। दो नई आवासीय योजना की लांचिंग के साथ अपना घर लेने का इंतजार खत्म होगा। दो नए फ्लाईओवर का भी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शिलान्यास करेंगे।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। लखनऊ में दो नई आवासीय योजनाएं और दो नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। इससे राजधानी में अपना घर लेने का इंतजार खत्म होगा और लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। राजधानी के ग्रीन कॉरिडोर को विस्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। लामार्टीनियर कॉलेज से गोमती नदी के दाएं किनारे होते हुए जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबा फोरलेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। 315 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 23 नवंबर को शिलान्यास होने का प्रस्ताव है। इसी समारोह में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की नई जेल रोड स्थित सौमित्र विहार और एलडीए की सुलतानपुर रोड स्थित आईटी सिटी योजना का शुभारंभ भी प्रस्तावित है।

फ्लाईओवर बनने से 1090 चौराहे से इकाना स्टेडियम, एयरपोर्ट और अयोध्या रोड की ओर आवागमन को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे शहर के दक्षिणी हिस्से में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। एलडीए की ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत लामार्टीनियर कॉलेज से सेना की जमीन होते हुए जी-20 रोड तक फ्लाईओवर प्रस्तावित है। इसके लिए पिछले साल ही टेंडर जारी किया जा चुका है। अब शिलान्यास के साथ निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह फ्लाईओवर ग्रीन कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। खासतौर पर गोमतीनगर, शहीद पथ, इकाना स्टेडियम और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

डालीगंज ओवरब्रिज का लोकार्पण भी होगा कार्यक्रम में डालीगंज में ग्रीन कॉरिडोर को जोड़ने वाले नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण भी होगा। फैजुल्लागंज में गोमती नदी की बाढ़ से बचाव के लिए एलडीए बंधे का शिलान्यास करेगा। इसके साथ 148 करोड़ रुपये की लागत से पांच पंपिंग स्टेशनों का भूमि पूजन भी प्रस्तावित है। एलडीए का दावा है कि बंधे और पंपिंग स्टेशनों के निर्माण से फैजुल्लागंज समेत आसपास के इलाकों को जलभराव और बाढ़ की समस्या से राहत मिलेगी। बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास पाने वाले लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी दिए जाएंगे।

निशातगंज पुल चौराहे पर भी बनेगा नया फ्लाईओवर ग्रीन कॉरिडोर पर निशातगंज पुल चौराहे का भीषण जाम खत्म करने के लिए एलडीए ने बड़ा कदम उठाया है। यहां 450 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी की ओर से कराई गई तकनीकी स्टडी में फ्लाईओवर का निर्माण फिजिबल पाया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट एलडीए को मिल चुकी है। निर्माण पर करीब 81 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एलडीए अब इसके लिए शासन से बजट मांगने की तैयारी में जुट गया है। बजट मिलते ही निर्माण की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

दो दिशाओं से आने वाला ट्रैफिक बनता है जाम की वजह निशातगंज चौराहे पर ग्रीन कॉरिडोर और निशातगंज मार्ग का ट्रैफिक एक-दूसरे को क्रॉस करता है। दोनों तरफ से वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण यहां दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। पीक आवर्स में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार वाहन चालकों को निकलने में काफी समय लग जाता है। फ्लाईओवर बनने से ग्रीन कॉरिडोर का ट्रैफिक ऊपर से गुजर सकेगा।

पक्का पुल से आगे भी फ्लाईओवर की तैयारी एलडीए पुराने लखनऊ में भी ग्रीन कॉरिडोर पर यातायात का दबाव कम करने की योजना बना रहा है। इसके तहत पक्का पुल से आगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल की तरफ एक और फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। इसकी भी स्टडी कराई जा रही है।

एलडीए ने फ्लाईओवर की जरूरत और निर्माण की व्यवहारिकता जांचने के लिए टाटा से स्टडी कराई थी। इसमें करीब 450 मीटर लंबे फ्लाईओवर का प्रस्ताव उपयुक्त पाया गया है। रिपोर्ट में निर्माण को फिजिबल बताए जाने के बाद प्राधिकरण ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब शासन से करीब कुल 81 करोड़ रुपये का बजट मांगा जाएगा।