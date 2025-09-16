यूपी में एक और भाजपा नेता का अश्लील VIDEO वायरल, नाबालिग संग गंदी हरकत करते कैमरे में कैद

यूपी में एक और भाजपा नेता का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। इस बार सिद्धार्थनगर के पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रहरि का वीडियो सामने आया है। इसमें भाजपा नेता एक नाबालिग किशोरी के साथ गंदी हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने गौरीशंकर अग्रहरि की पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

यूपी में एक और भाजपा नेता का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भाजपा के सिद्धार्थनगर के पूर्व उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रहरि एक नाबालिग किशोरी के साथ गंदी हरकत करते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने भी बिना देरी किए गौरीशंकर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रविवार की शाम से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बताया जा रहा है कि वीडियो करीब एक सप्ताह पुराना है। वीडियो में दिख रही किशोरी के नाबालिग होने के कारण मामला और गंभीर माना जा रहा है। पुलिस भी एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। इससे पहले बलिया के भाजपा नेता के कई अश्लील वीडियो वायरल हुए थे।

कहा जा रहा है कि वीडियो बांसी तहसील क्षेत्र के एक कमरे का है। इसमें भाजपा नेता किशोरी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला किशोरी से जुड़ा होने से पुलिस भी हरकत में आ गई। वायरल वीडियो की जांच के निर्देश दिए गए हैं। किशोरी नाबालिग साबित होती है तो पुलिस का एक्शन भी शुरू हो जाएगा।

इसी बीच सोमवार को भाजपा ने अपने नेता से पल्ला झाड़ लिया और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस बाबत प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ल ने पत्र जारी कर बताया कि मामले में पार्टी जिलाध्यक्ष से शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष से भी इस विषय पर विस्तृत वार्ता की गई।