यूपी में एक और नीट छात्र ने की आत्महत्या, साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से था परेशान

यूपी में एक और नीट स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। प्रयागराज में जहां एक छात्रा ने नीट परीक्षा के तनाव में खुद को गोली मार ली, वहीं कानपुर में साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 20 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। वह रावतपुर के एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था।

कानपुर, संवाददाता। यूपी में एक और नीट छात्र ने आत्महत्या कर ली। प्रयागराज में जहां एक छात्रा ने नीट परीक्षा के तनाव में खुद को गोली मारकर जान दे दी थी, वहीं कानपुर में साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 20 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। वह रावतपुर के एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि साइबर ठगों ने उसका मोबाइल हैक कर अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर रुपये मांग रहे थे। पिता के मुताबिक, आरोपितों ने बेटे के अश्लील वीडियो उनके व्हाट्सऐप पर भी भेजे थे। इसके बाद से ही छात्र तनाव में था।

बहराइच के दौलतपुर निवासी किसान चंद्रवीर सिंह का बेटा शिवा वर्ष 2025 में नीट की तैयारी के लिए कानपुर आया था। वह रावतपुर के तुलसी नगर स्थित हॉस्टल में सहपाठी के साथ रहता था। पिता के मुताबिक, शुक्रवार को शिवा ने फोन कर मोबाइल हैक होने और साइबर ठगों की धमकी मिलने की जानकारी दी थी। उन्होंने बेटे को परेशान न होने और पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी थी। बाद में उनके मोबाइल पर भी बेटे की अश्लील वीडियो भेज दी गई। उन्होंने बहराइच के हुजूरपुर थाने में शिकायत की थी। रविवार रात शिवा की आत्महत्या की सूचना मिली। रावतपुर थाना प्रभारी के मुताबिक, परिजनों की शिकायत पर जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

बेटा तुम्हें डॉक्टर बनने भेजा था... यह क्या कर लिया शिवा की आत्महत्या की सूचना पर सोमवार को परिजन बहराइच से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पूनम शवों को बीच अपने बेटे शिवा को तलाशने लगी। पिता चंद्रवीर और बहन अंजलि उन्हें संभालते हुए नजर आए। जैसे ही उन्होंने बेटे का शव देखा, वह लिपटकर रोने लगी। मां को संभाल रही बहन अंजलि भी खुद को रोक नहीं सकी। दोनों शिवा के शव को देखकर बेसुध हो गईं। वहीं पत्नी और बेटी को बाहर भेजने के बाद चंद्रवीर बेटे के शव को देखकर फफककर रोने लगे। रोते हुए बोले बेटा तुझे समझाया था। इन बातों से परेशान मत हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने तुझे डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, मगर तूने ये क्या कर लिया।

पढ़ाई में अव्वल था शिवा परिजन ने बताया कि शिवा पढ़ाई में बहुत ही अव्वल था। वह हाईस्कूल अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ था। बारहवीं में उसने अपने विद्यालय में टॉप किया था। उसका डॉक्टर बनने का सपना था। वह कहता था कि मैं डॉक्टर बनकर गरीबों को इलाज करूंगा। जिसके लिए वह नीट की तैयारी करने के लिए कानपुर आया था।