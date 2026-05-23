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लखनऊ में एक और मस्जिद पर विवाद; पासी समाज ने राजा कंसा का किला होने का दावा ठोंका, जानें मामला

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ के मलिहाबाद में मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर विवाद सामने आया है। पासी समाज ने इसे महाराजा कंस पासी के प्राचीन किले का हिस्सा बताते हुए जांच की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने दावा खारिज कर सरकारी रिकॉर्ड में स्थल को मस्जिद और मकबरा बताया है।

लखनऊ में एक और मस्जिद पर विवाद; पासी समाज ने राजा कंसा का किला होने का दावा ठोंका, जानें मामला

लखनऊ के मलिहाबाद में मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर नया विवाद सामने आया है पासी समाज ने दावा किया है कि यह स्थल प्राचीन काल में महाराजा कंस पासी के किले का हिस्सा था और यहां पहले पूजा-अर्चना की जाती थी। समाज के लोगों का कहना है कि यह स्थान उनके इतिहास, संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी निष्पक्ष ऐतिहासिक जांच कराई जानी चाहिए। पासी समाज के नेता सूरज पासी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थल कभी प्राचीन किले और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। उन्होंने प्रशासन से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने और पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच करने की मांग की है, ताकि स्थल की वास्तविक ऐतिहासिक स्थिति स्पष्ट हो सके।

काकोरी और आसपास के इलाकों में था राजा कंसा का प्रभाव

दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इन दावों का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड और राजस्व दस्तावेजों में यह स्थान मस्जिद और मकबरे के रूप में दर्ज है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि धार्मिक स्थलों को लेकर बार-बार विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई और माहौल खराब करने वालों पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस विवाद के संदर्भ में लखनऊ गजेटियर का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें 11वीं शताब्दी के अंतिम दौर में काकोरी और आसपास के क्षेत्रों पर राजा कंसा के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। गजेटियर में सालार मसूद गाजी और स्थानीय राजाओं के बीच संघर्ष का भी जिक्र है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

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पासी समाज ने ठोंका दावा, कहा- मस्जिद नहीं राजा कंसा का किला था

इससे पहले बीते शु्क्रवार को भारी तादाद में लोगों के जुटने के खुफिया इनपुट के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। बैरिकेडिंग करके छावनी में तब्दील किए गए परिसर में पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा कराई गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने प्रदर्शन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। लाखन पासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी के नेतृत्व में पासी समाज ने इस पर अपनी दावेदारी ठोंकी है। जिनका कहना है कि दीवारों पर फूल, नाग और कलश की आकृतियां बनी हैं,जो सनातन हिंदू परंपरा का हिस्सा हैं और इस्लामी वास्तुकला में नहीं होतीं। यह महाप्रतापी राजा कंसा का प्राचीन शिव मंदिर और किला था, जिसे गलत तरीके से मकबरे में तब्दील कर दिया गया।

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