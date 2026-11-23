यूपी चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर हुई बैठक के बाद 24 घंटे अंदर अब कल मंगलवार को दोबारा होगी। आज की बैठक में कांग्रेस ने सपा को सौंपी 120 सीटों वाली दूसरी सूची है। पहले 181 की सूची दी गई थी।

यूपी चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस की सोमवार को बैठक सिर्फ 15 मिनट ही चली। मंगलवार को एक बार फिर बैठक होने की उम्मीद है। पहले दौर की बातचीत में कांग्रेस ने सपा को एक दूसरी सूची सौंपी है। मांग में कमी आई है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस सूची में 120 से ज्यादा विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके पहले 181 सीटों वाली सूची दी थी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जल्द सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के सरकारी निवास पर हुई दोनों पार्टियों के नेताओं की पहले दौर की बैठक हुई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बैठक में कांग्रेस ने सपा को अपनी प्राथमिकता वाली उन सीट की सूची सौंपी है जिन पर पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार हैं और वह हर स्थिति में इन सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने इस सूची पर विचार कर जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। ऐसे में सीट बंटवारे पर मंगलवार को फिर चर्चा होगी।

बैठक में इन नेताओं ने लिया हिस्सा सीट बंटवारे पर बैठक में कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और कांग्रेस विधायक दल के नेता वीरेंद्र चौधरी शामिल हुए। वहीं, सपा की ओर से वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव, सपा के यूपी अध्यक्ष श्याम लाल पाल, सांसद राजीव राय और सांसद इकरा हसन ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि बातचीत सौहार्द्रपूर्ण माहौल में हुई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विचारों को सुना। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया दो से तीन दिनों में पूरी कर ली जाएगी। दोनों पार्टियों की अगली बैठक मंगलवार को होगी। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है और सीट बंटवारे को लेकर समाधान जल्द निकाल लिया जाएगा। हम आपसी सहमति से समाधान पर पहुंचेंगे। लगभग सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है।

रामगोपाल के घर सपा की बैठक : कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर पहले दौर की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में सपा नेताओं की बैठक हुई। रामगोपाल यादव के घर पर हुई इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से दी गई सूची पर चर्चा हुई। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम मंगलवार को होने वाली बैठक में सीट बंटवारे पर अपना रुख साफ कर देंगे।