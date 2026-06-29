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लखनऊ में फिर भीषण अग्निकांड, जूते-चप्पल की दुकान जलकर राख, पुलिस ने खाली कराईं आसपास की बिल्डिंग

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में एक फिर भीषण आग लग गई। जूता-चप्पल की दुकान में लगी आग ने जमकर तांडव मचाया। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। इस दौरान आसपास की बिल्डिंग को खाली करा दिया गया।

लखनऊ में फिर भीषण अग्निकांड, जूते-चप्पल की दुकान जलकर राख, पुलिस ने खाली कराईं आसपास की बिल्डिंग

Lucknow News: एक सप्ताह पहले लखनऊ स्थित एविऐशन सेंटर में लगी भीषण आग को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि अब एक बार फिर आग ने तांडव मचा दिया। जूते-चप्पल की दुकान में लगी आग ने सबकुछ राख कर दिया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस के मुताबिक, विकास नगर इलाके में महावीर इंटर कॉलेज के सामने स्थित बाजार में दोपहर करीब 12 बजे एक इमारत के भूतल और पहली मंजिल पर संचालित जूते-चप्पल की दुकान में आग लगने की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को खाली करवाया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। उसने बताया कि आग की लपटों को फैलने से रोकने के लिए आसपास के घरों में मौजूद एलपीजी सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित रूप से हटा दिया गया।

पुलिस के अनुसार, दमकल की दो गाड़ियों की मदद से आग पर एक घंटे में काबू पा लिया गया। लेकिन दुकान के अंदर का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने बताया कि एक अन्य घटना में चिनहट थाना क्षेत्र में रामा डिग्री कॉलेज के पास स्थित एक अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल पर आग लगने की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू

पुलिस के मुताबिक, आग अपार्टमेंट के एक कमरे तक सीमित थी और इस पर आधे घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। उसने बताया कि संबंधित इमारत का इस्तेमाल 'होम-स्टे' और कार्यालय के रूप में किया जाता है। पुलिस के अनुसार, घटना के समय प्रभावित मंजिल पर तीन लोग ठहरे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रही है।

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अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की गई थी जान

राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक सप्ताह पहले तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने के कारण झुलसने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी जबकि नौ लोग घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक ने दुख जताया था। घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी अलीगढ़ का दौरा छोड़कर मुख्यमंत्री शाम करीब छह बजकर 15 मिनट पर घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे का शिकार हुई तीन मंजिला इमारत की स्थिति का जायजा लिया और इमारत की ऊपरी मंजिलों का दौरा भी किया था। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन और अधिकारियों को पीड़ितों का हर संभव बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों के मुताबिक आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (गृह) को घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लेने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की तह में जाकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच रुपये मुआवजे का ऐलान करते हुए एसआईटी गठित करने का भी आदेश दिया था।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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