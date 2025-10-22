Hindustan Hindi News
यूपी में एक और मासूम अपनों की शिकार, ढाई साल की बच्ची से फूफा ने की हैवानियत

संक्षेप: यूपी में एक और मासूम अपनों की ही शिकार हो गई है। ढाई साल की बच्ची से उसके ही फूफा ने हैवानियत की है। बिहार के बगहा से कुशीनगर स्थित बच्ची के घर आए फूफा ने मासूम से रेप कर रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया है।

Wed, 22 Oct 2025 08:13 PMYogesh Yadav खड्डा(कुशीनगर)। हिन्दुस्तान संवाद
यूपी में एक और बच्ची अपनों की ही शिकार हुई है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में बगहा बिहार से आए रिश्ते के फूफा ने ढाई साल की अबोच बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां पहुंची। आरोपी वहां से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्द से कराह रही बच्ची को सीएचसी पर पहुंचाया जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस ने बिहार भाग रहे आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया।

खड्डा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव के निवासी एक व्यक्ति की बहन की शादी बिहार के बगहा निवासी श्यामबंशी चौहान (28) से हुई है। वह बाहर कमाता है। उसकी पत्नी तथा ढाई साल की बेटी गांव पर रहती है। दीपावली के अवसर पर श्यामबंशी ससुराल आया था। वह मंगलवार की रात में साले के घर पर ही रुका था। रात में तकरीबन 9 बजे बच्ची को बहनोई के पास छोड़कर उसकी मां पड़ोस में चली गई। हवस में अंधे फूफा ने मासूम बच्ची के साथ रेप का प्रयास किया। बच्ची दर्द से चीखने-चिल्लाने लगी। इसी दौरान बच्ची की मां वहां आ गई। उसे देखकर आरोपी फरार हो गया।

बच्ची की मां ने घटना की सूचना पुलिस को दी। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश उपाध्याय सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जख्मी बच्ची को तुर्कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख महिला जिला अस्पताल पडरौना रेफर कर दिया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ देर रात केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। बुधवार को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से उसे गिरफ्तार कर लिया। वह बिहार भागने के चक्कर में था। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी श्यामबंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।