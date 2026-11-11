लखनऊ में मॉडल श्रद्धा दुबे जैसा एक और कांड, डांसर से परेशान युवक ने वीडियो बनाने के बाद जान दी
लखनऊ में मॉडल श्रद्धा दुबे जैसा एक और कांड हुआ है। दो डांसरों से प्रताड़ित एक और कारोबारी ने जान दे दी है। जान देने से पहले उसने वीडियो बनाकर डांसरों पर कई आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों डांसरों को गिरफ्तार कर लिया है।
लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ में मॉडल श्रद्धा दुबे जैसा एक और कांड हुआ है। जिस तरह से श्रध्दा दुबे से प्रताड़ित होकर कारोबारी शिवा शर्मा ने सुसाइड किया था, उसी तरह ठाकुरगंज में दो डांसरों से प्रताड़ित होकर एक ट्रेवेल्स कारोबारी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। कारोबारी ने मरने से पहले वीडियो भी बनाकर अपनी पत्नी को भेजा है। उसने डांसरों पर चोरी का गलत आरोप लगाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिवा शर्मा के मरने के बाद भी एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें श्रद्धा दुबे उसे चोरी को लेकर प्रताड़ित करती दिख रही थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फिलहाल दोनों डांसरों को गिरफ्तार कर लिया है।
ठाकुरगंज के लालबाग निवासी 38 वर्षीय मनीष देशराज उर्फ छोटू ट्रेवल्स में अपनी स्कार्पियो चलाते थे। उनकी पत्नी पिंकी और दो बेटे युवी और ऋषभ हैं। भाई छेदीलाल के मुताबिक, सपना और नेहा नाम की दो महिलाएं आर्केस्ट्रा में आने-जाने के लिए मनीष की गाड़ी किराये पर लेती थीं। आरोप है कि वे काफी समय से उसे मानसिक रूप से परेशान कर रही थीं। सात नवंबर को दोनों ने मनीष पर 12 लाख रुपये और जेवर चोरी करने का आरोप लगाया। इसके बाद उसे लगातार फोन कर धमकाया गया। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बाद मनीष को पहले भूहर चौकी और फिर पारा क्षेत्र की शाहदरा चौकी बुलाया गया।
मुझे माफ करना मजबूरी पर कदम उठा रहा हूं....
अपनी मौत से पहले मनीष ने वीडियो में कहा कि पुलिसकर्मियों ने उसे गाली दी और एनकाउंटर कर गोली मारने की धमकी दी। उसने चोरी से इनकार करते हुए कहा कि वह रुपये क्यों दे। उसके मुताबिक, महिलाओं और उनके परिजन के फोन से वह लगातार डर और तनाव में था। रविवार दोपहर करीब एक बजे मनीष घर से निकला। शाम करीब पांच बजे उसने पत्नी को छह वीडियो भेजे, जिनमें भाइयों, मां, बहनों, पत्नी और बच्चों से माफी मांगी।
वीडियो में उसने कहा कि वह मजबूरी में, होशोहवास में यह कदम उठा रहा है और उसकी मौत के बाद किसी को परेशान न किया जाए। वीडियो में उसने मोबाइल स्कूटी की डिक्की में रखने की बात भी कही। परिजनों ने तलाश शुरू की तो उसकी गाड़ी लालबाग पुल के नीचे मिली। बाद में पता चला कि मनीष ने भूहर पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।
आत्महत्या के लिए उकसाने वाली दोनों डांसर गिरफ्तार
मृतक देशराज उर्फ मनीष के आत्महत्या करने और उनका वीडियो परिजनों को मिलने के बाद उनके भाई छेदी लाल की तहरीर पर ठाकुरगंज पुलिस ने दोनों डांसरों के खिलाफ सोमवार को केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मंगलवार को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में आलम साह की पत्नी सपना रावत और आलमगीर की पत्नी नेहा परवीन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पारा के बादलखेड़ा बुद्धेश्वर की रहने वाली है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।