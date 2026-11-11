लखनऊ में मॉडल श्रद्धा दुबे जैसा एक और कांड, डांसर से परेशान युवक ने वीडियो बनाने के बाद जान दी

लखनऊ में मॉडल श्रद्धा दुबे जैसा एक और कांड हुआ है। दो डांसरों से प्रताड़ित एक और कारोबारी ने जान दे दी है। जान देने से पहले उसने वीडियो बनाकर डांसरों पर कई आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों डांसरों को गिरफ्तार कर लिया है।

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ में मॉडल श्रद्धा दुबे जैसा एक और कांड हुआ है। जिस तरह से श्रध्दा दुबे से प्रताड़ित होकर कारोबारी शिवा शर्मा ने सुसाइड किया था, उसी तरह ठाकुरगंज में दो डांसरों से प्रताड़ित होकर एक ट्रेवेल्स कारोबारी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। कारोबारी ने मरने से पहले वीडियो भी बनाकर अपनी पत्नी को भेजा है। उसने डांसरों पर चोरी का गलत आरोप लगाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिवा शर्मा के मरने के बाद भी एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें श्रद्धा दुबे उसे चोरी को लेकर प्रताड़ित करती दिख रही थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फिलहाल दोनों डांसरों को गिरफ्तार कर लिया है।

ठाकुरगंज के लालबाग निवासी 38 वर्षीय मनीष देशराज उर्फ छोटू ट्रेवल्स में अपनी स्कार्पियो चलाते थे। उनकी पत्नी पिंकी और दो बेटे युवी और ऋषभ हैं। भाई छेदीलाल के मुताबिक, सपना और नेहा नाम की दो महिलाएं आर्केस्ट्रा में आने-जाने के लिए मनीष की गाड़ी किराये पर लेती थीं। आरोप है कि वे काफी समय से उसे मानसिक रूप से परेशान कर रही थीं। सात नवंबर को दोनों ने मनीष पर 12 लाख रुपये और जेवर चोरी करने का आरोप लगाया। इसके बाद उसे लगातार फोन कर धमकाया गया। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बाद मनीष को पहले भूहर चौकी और फिर पारा क्षेत्र की शाहदरा चौकी बुलाया गया।

मुझे माफ करना मजबूरी पर कदम उठा रहा हूं.... अपनी मौत से पहले मनीष ने वीडियो में कहा कि पुलिसकर्मियों ने उसे गाली दी और एनकाउंटर कर गोली मारने की धमकी दी। उसने चोरी से इनकार करते हुए कहा कि वह रुपये क्यों दे। उसके मुताबिक, महिलाओं और उनके परिजन के फोन से वह लगातार डर और तनाव में था। रविवार दोपहर करीब एक बजे मनीष घर से निकला। शाम करीब पांच बजे उसने पत्नी को छह वीडियो भेजे, जिनमें भाइयों, मां, बहनों, पत्नी और बच्चों से माफी मांगी।

वीडियो में उसने कहा कि वह मजबूरी में, होशोहवास में यह कदम उठा रहा है और उसकी मौत के बाद किसी को परेशान न किया जाए। वीडियो में उसने मोबाइल स्कूटी की डिक्की में रखने की बात भी कही। परिजनों ने तलाश शुरू की तो उसकी गाड़ी लालबाग पुल के नीचे मिली। बाद में पता चला कि मनीष ने भूहर पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।

आत्महत्या के लिए उकसाने वाली दोनों डांसर गिरफ्तार