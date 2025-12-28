यूपी में एक और जगह बजरंगदल का हंगामा, धर्मांतरण का आरोप, पुलिस ने संभाली स्थिति
यूपी के फतेहपुर के राधानगर थाना के देवीगंज स्थित इंडिया प्रेसबाईटेरियन चर्च में रविवार दोपहर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पहुंच कर हंगामा कर दिया। चर्च के अंदर बवाल की स्थिति बन गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चर्च के भीतर प्रार्थना सभा के नाम पर हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर बजरंगियों को शांत कराया।
बजरंग दल के जिला सह संयोजक धमेंद्र सिंह अपने साथ करीब आधा सैकड़ा कार्यकर्ता लेकर रविवार दोपहर दो बजे चर्च पहुंच गए। चर्च पहुंच हंगामा शुरु कर दिया। चर्च के अंदर उस समय भारी संख्या में महिलाएं बच्चे और पुरुष मौजूद थे। बजरंग दल कार्यर्ताओं ने नारेबाजी शुरु कर दी। आरोप लगाया कि यहां हर रविवार को प्रार्थना सभा के नाम पर बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर बुलाया जाता है।
मांइड वाश कर उन्हें धर्मांतरण के लिये मजबूर किया जा रहा है। प्रशासन से मांग की यदि धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। सूचना पर सीओ सिटी सहित कोतवाली और राधानगर थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने चर्च के पादरी डेविड को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी विनोद मौर्या ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। लोगों को शांत कराया गया है। चर्च में पुलिस तैनात की गई है।