यूपी में एक और पति की हत्या: नई-नवेली दुल्हन ने खेला खूनी खेल, प्रेमी से अपने ही शौहर को मरवा डाला

संक्षेप: बस्ती जिले के परसरामपुर थानाक्षेत्र के बेदीपुर गांव में नई नवेली दुल्हन ने निकाह के सातवें दिन प्रेमी के साथ मिलकर अपने शौहर की हत्या करा दी। कनपटी में सटाकर युवक को गोली मारी गई थी।

बीते कुछ महीनों में यूपी से प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें मेरठ का सौरभ हत्याकांड आज भी लोगों की जुबान पर है। कुछ ऐसा ही घटना यूपी के बस्ती से सामने आई है। यहां निकाह के सात दिन बाद ही पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर खूनी खेल खेल डाला और अपने शौहर को मौत के घाट उतरवा दिया। बस्ती जिले के परसरामपुर थानाक्षेत्र के बेदीपुर गांव में नई नवेली दुल्हन ने निकाह के सातवें दिन प्रेमी के साथ मिलकर अपने शौहर की हत्या करा दी। कनपटी में सटाकर युवक को गोली मारी गई थी। सनसनीखेज वारदात में आरोपी बीवी, उसके प्रेमी को पुलिस ने दबोच लिया है। साथ ही घटना में शामिल एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा और बाइक भी बरामद कर ली गई है।

निकाह के बाद से ही पति-पत्नी के बीच शुरू हो गया था झगड़ा पुलिस लाइन के सभागार में एसपी अभिनंदन ने शुक्रवार को घटना का खुलासा किया। बताया कि परसरामपुर थानाक्षेत्र के बेदीपुर निवासी अनीस (27) का निकाह गत 13 नवंबर को गोण्डा जनपद के खोड़ारे थानाक्षेत्र के बैयनमवा निवासी रुकसाना के साथ हुई थी। जांच में पता चला कि रुकसाना का ननिहाल बस्ती जनपद के गौर थानाक्षेत्र के महुआडाबर गांव में है। निकाह के पूर्व से ही उसका प्रेम-प्रसंग ननिहाल के रहने वाले युवक रिंकू कन्नौजिया से था। रिंकू और रुकसाना शादी करना चाहते थे। इस बीच रुकसाना के घरवालों ने उसका निकाह बेदीपुर निवासी अनीस के साथ तय कर दिया। निकाह के बाद अनीस व रुकसाना के बीच झगड़ा होने लगा।

बिहार से तमंचा लाया था प्रेमी एसपी के अनुसार रुकसाना और रिंकू का शादी करने का प्लान जब फेल हो गया तो दोनों ने मिलकर अनीस की हत्या की साजिश रची। रिंकू बिहार से तमंचा खरीदकर लाया। तय प्लान के मुताबिक 19 नवंबर को रुकसाना अपनी ससुराल बेदीपुर से मायके चली आई। अगले दिन यानी 20 नवंबर को रिंकू और एक बाल अपचारी बाइक से बेदीपुर पहुंचे और अनीस की कनपटी में गोली मारकर भाग निकले। पुलिस जांच में हत्या का कारण सामने आने के बाद पुलिस ने रिंकू और रुकसाना को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है।