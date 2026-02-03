यूपी में एक और पति का कत्ल, पत्नी ने प्रेमी से पानी में डुबवाकर कराई हत्या; नहर में उतराती मिली लाश

संक्षेप: दुकानदार अख्तर अली की हत्या उसकी पत्नी शबीना ने अपने प्रेमी अल्ताफ और उसके दोस्तों से पानी में डुबवाकर करवाई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी शबीना, उसके प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अख्तर 27 जनवरी को दुकान का सामान लेने के लिए घर से निकला था।

यूपी में एक और पति का कत्ल हो गया है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव गोधी निवासी परचून दुकानदार अख्तर अली की हत्या उसकी पत्नी शबीना ने अपने प्रेमी अल्ताफ और उसके दोस्तों से पानी में डुबवाकर करवाई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी शबीना, उसके प्रेमी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि आरोपियों ने 27 जनवरी को ही साजिश के तहत गाड़ी में बैठकर नहर किनारे ले जाकर पानी में डूबा दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कार और मृतक अख्तर अली के कपड़े बरामद किए गए।

थाना भोजपुर के गांव गोधी निवासी अख्तर अली (उम्र 45 वर्ष) गांव में ही परचून का दुकान चलाता था। बीते 27 जनवरी को वह रामपुर दोराहे से दुकान का सामान लेने के लिए घर से निकला था, उसके बाद नहीं लौटा। अगले दिन परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। परिजन और पुलिस तलाश में जुटे थे इसी बीच बीते शुक्रवार 30 जनवरी की शाम अख्तर अली का शव सिरसवां घोसियान के जंगल की नहर में पानी में उतराता मिला। अगले दिन पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो डूबने से मौत की पुष्टि हुई। हालांकि इस मामले में अख्तर अली के भाई अफसर अली ने अपनी भाभी समेत चार लोगों पर हत्या का केस दर्ज करा दिया।

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह एसएचओ भोजपुर संजय कुमार की टीम ने इस मामले में सेहल अंडरपास के नजदीक से हत्या में नामजद शबीना, उसके प्रेमी अल्ताफ और उसके दो साथी रंजीत व सतपाल उर्फ सनता उर्फ संता को गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपी अर्टिगा कार में सवार होकर कहीं भागने की फिराक में थे। थाने पर लाकर पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कार और मृतक के कपड़े बरामद किए गए हैं। चारों आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

अवैध संबंध में बाधक बनने पर कराई हत्या गांव गांधी निवासी परचून दुकानदार अख्तर अली की हत्या अवैध संबंधों में बाधक बनने पर की गई थी। एसएचओ भोजपुर संजय कुमार के अनुसार हत्यारोपी अल्ताफ अख्तर अली का सगा बहनोई है। अल्ताफ की बहन की शादी गोधी गांव में ही हुई है, जिसके चलते उसका अख्तर अली के घर जाना जाना रहता था। उस समय अख्तर अली फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता था। उसकी गैरमौजूदगी में उसकी पत्नी शबीना का अल्ताफ से प्रेमप्रसंग शुरू हो गया। दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। जिसका पता चलने पर अख्तर अली विरोध करने लगा। इसके बाद भी पत्नी शबीना नहीं मानी तो वह फेरी का काम छोड़कर पांच माह पूर्व गांव में ही आकर परचून की दुकान खोल लिया था। जिससे शबीना और अल्ताफ के मिलने जुलने में बाधा उत्पन्न होने लगी थी। पुलिस के चलते इसी के चलते शबीना ने अल्ताफ से कहा कि तुम अख्तर अली को खत्म कर दो नहीं तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद अल्ताफ ने योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया।

दामाद की मांगी कार, योजनाबद्ध तरीके से मारा एसएचओ कटघर संजय कुमार ने बताया कि हत्यारोपी अल्ताफ ने बहुत ही सातिराना अंजाम में वारदात को अंजाम दिया ताकि अख्तर अली की मौत सामान्य मौत लगे। पूछताछ में आरोपी अल्ताफ ने पुलिस को बताया कि 27 जनवरी को जब अख्तर अली घर से सामान खरीदने के लिए रामपुर दोराहा जाने की बात कहकर निकला तो वह भी साथ में हो लिया। इससे बाद उसने अपने दामाद से उसकी अर्टिगा कार यह कहकर मांगी कि एक मरीज को दिखाने जाना है। कार मिलने के बाद उसने अपने दो शराबी दोस्त रंजीत और सतपाल उर्फ सनता को साथ ले लिया। उसी कार में अख्तर अली को बैठाकर शराब की दुकान पर पहुंचा और चारों ने शराब पी।