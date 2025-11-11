Hindustan Hindi News
UP News
यूपी में कॉलोनियां बनाने की राह की एक और बाधा खत्म, ग्रीन एरिया के बदले नियम; जानें डिटेल

संक्षेप: अभी तक नियम यह है कि किसी भी लेआउट प्लान में 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया देना अनिवार्य था। अगर बिल्डर या डेवलपर 3000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में प्लॉटिंग करते हैं और उसका लेआउट प्लान तैयार करते हैं तो उन्हें ग्रीन एरिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। 3000 से अधिक पर ही 15 प्रतिशत का ग्रीन एरिया लागू होगा।

Tue, 11 Nov 2025 07:00 AMAjay Singh संजय पांडेय, कानपुर
उत्तर प्रदेश में अब आवासीय कॉलोनियां बनाने में मास्टर प्लान में दर्शाया गया ग्रीन एरिया (ग्रीन बेल्ट) आड़े नहीं आएगा। डेवलपर या बिल्डर मास्टर प्लान के ग्रीन एरिया को भी अपने-अपने लेआउट प्लान में शामिल कर सकेंगे। इसमें 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। एक दिसंबर से लांच होने वाले ‘फास्ट पास’ पोर्टल पर इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए लेआउट प्लान अपलोड किया जा सकेगा।

अभी तक नियम यह है कि किसी भी लेआउट प्लान (कॉलोनी या प्लॉटिंग का नक्शा) में 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया देना अनिवार्य था। अगर बिल्डर या डेवलपर 3000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में प्लॉटिंग करते हैं और उसका लेआउट प्लान तैयार करते हैं तो उन्हें ग्रीन एरिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। तीन हजार से अधिक पर ही 15 प्रतिशत का ग्रीन एरिया लागू होगा। उदाहरण के तौर पर चार हजार वर्ग मीटर पर प्लॉटिंग करनी है तो सिर्फ 1000 वर्ग मीटर का ही 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया छोड़ने की जरूरत है। अगर लेआउट प्लान में मास्टर प्लान का ग्रीन एरिया आ जाता है तो उसका 50 प्रतिशत अपने लेआउट प्लान में शामिल कर सकेंगे।

दो ग्रीन एरिया छोड़ने से बिल्डर थे संकट में

अभी तक यह होता था कि लेआउट प्लान के भीतर मास्टर प्लान का भी ग्रीन एरिया आ जाता था तो बिल्डर या डेवलपर को अपने बिल्डअप एरिया का 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया तो छोड़ना ही पड़ता था, मास्टर प्लान का भी ग्रीन एरिया छोड़ना होता था। इससे कई आवासीय परियोजनाएं बीच में ही अटक गईं। कानपुर में एल्डिगो की एक टाउनशिप पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अब मास्टर प्लान का 50 प्रतिशत ही ग्रीन एरिया छोड़ना होगा। इसके साथ ही यह भी छूट रहेगी कि इस ग्रीन एरिया को लेआउट में कहीं भी शिफ्ट कर सकेंगे।

क्या बोले केडीए के चीफ टाउन प्लानर

केडीए के चीफ टाउन प्लानर मनोज कुमार ने कहा कि पहले लेआउट में 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया छोड़ना पड़ता था, अब तीन हजार वर्ग मीटर तक इसकी जरूरत नहीं है। मास्टर प्लान के ग्रीन एरिया को अपने लेआउट में ले सकते हैं। 50 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
