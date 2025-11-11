यूपी में कॉलोनियां बनाने की राह की एक और बाधा खत्म, ग्रीन एरिया के बदले नियम; जानें डिटेल

संक्षेप: अभी तक नियम यह है कि किसी भी लेआउट प्लान में 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया देना अनिवार्य था। अगर बिल्डर या डेवलपर 3000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में प्लॉटिंग करते हैं और उसका लेआउट प्लान तैयार करते हैं तो उन्हें ग्रीन एरिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। 3000 से अधिक पर ही 15 प्रतिशत का ग्रीन एरिया लागू होगा।

उत्तर प्रदेश में अब आवासीय कॉलोनियां बनाने में मास्टर प्लान में दर्शाया गया ग्रीन एरिया (ग्रीन बेल्ट) आड़े नहीं आएगा। डेवलपर या बिल्डर मास्टर प्लान के ग्रीन एरिया को भी अपने-अपने लेआउट प्लान में शामिल कर सकेंगे। इसमें 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। एक दिसंबर से लांच होने वाले ‘फास्ट पास’ पोर्टल पर इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए लेआउट प्लान अपलोड किया जा सकेगा।

अभी तक नियम यह है कि किसी भी लेआउट प्लान (कॉलोनी या प्लॉटिंग का नक्शा) में 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया देना अनिवार्य था। अगर बिल्डर या डेवलपर 3000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में प्लॉटिंग करते हैं और उसका लेआउट प्लान तैयार करते हैं तो उन्हें ग्रीन एरिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। तीन हजार से अधिक पर ही 15 प्रतिशत का ग्रीन एरिया लागू होगा। उदाहरण के तौर पर चार हजार वर्ग मीटर पर प्लॉटिंग करनी है तो सिर्फ 1000 वर्ग मीटर का ही 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया छोड़ने की जरूरत है। अगर लेआउट प्लान में मास्टर प्लान का ग्रीन एरिया आ जाता है तो उसका 50 प्रतिशत अपने लेआउट प्लान में शामिल कर सकेंगे।

दो ग्रीन एरिया छोड़ने से बिल्डर थे संकट में अभी तक यह होता था कि लेआउट प्लान के भीतर मास्टर प्लान का भी ग्रीन एरिया आ जाता था तो बिल्डर या डेवलपर को अपने बिल्डअप एरिया का 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया तो छोड़ना ही पड़ता था, मास्टर प्लान का भी ग्रीन एरिया छोड़ना होता था। इससे कई आवासीय परियोजनाएं बीच में ही अटक गईं। कानपुर में एल्डिगो की एक टाउनशिप पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अब मास्टर प्लान का 50 प्रतिशत ही ग्रीन एरिया छोड़ना होगा। इसके साथ ही यह भी छूट रहेगी कि इस ग्रीन एरिया को लेआउट में कहीं भी शिफ्ट कर सकेंगे।