यूपी में एक और हाफ एनकाउंटर, किशोरी का रेप कर फरार आरोपी को गोली मारकर पकड़ा

यूपी के हरदोई में एक और एनकाउंटर हुआ है। पानी मांगने के बहाने किशोरी का रेप कर फरार आरोपी को पुलिस ने गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा और खोखा बरामद किया गया है। पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था।

उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक और हाफ एनकाउंटर किया है। हरदोई में किशोरी का रेप कर फरार आरोपी को गोली मारने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने पानी मांगने के बहाने 15 साल की किशोरी का रेप किया था और फरार हो गया था। पुलिस ने उसके ऊपर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को मुखबिर के जरिये सूचना मिलने पर उसकी घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया। इसके जवाब में पुलिस की गोली से वह घायल हो गया। आरोपी बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस को उसके पास से एक अवैध तमंचा और खाली कारतूस भी मिला है।

पुलिस सूत्रों ने आज यहाँ बताया ऑपरेशन क्लीन के तहत पाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार पॉक्सो आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र के वजीरगंज गांव का रहने वाला है और सीएचसी पाली में एम्बुलेंस चालक के पद पर तैनात था। उसने पानी मांगने के बहाने 15 साल की किशोरी को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वारदात के बाद से ही वह फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।

सूत्रों ने बताया कि देर रात ढाई बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गौरा-उदयपुर मोड़ के पास घेर लिया। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की और फिर जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। घायल आरोपी को इलाज के लिए सीएचसी सवायजपुर लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।