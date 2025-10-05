Another half-encounter in UP: Teenage rape accused shot and arrested in hardoi यूपी में एक और हाफ एनकाउंटर, किशोरी का रेप कर फरार आरोपी को गोली मारकर पकड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAnother half-encounter in UP: Teenage rape accused shot and arrested in hardoi

यूपी में एक और हाफ एनकाउंटर, किशोरी का रेप कर फरार आरोपी को गोली मारकर पकड़ा

यूपी के हरदोई में एक और एनकाउंटर हुआ है। पानी मांगने के बहाने किशोरी का रेप कर फरार आरोपी को पुलिस ने गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा और खोखा बरामद किया गया है। पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था।

Yogesh Yadav हरदोई वार्ताSun, 5 Oct 2025 05:38 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में एक और हाफ एनकाउंटर, किशोरी का रेप कर फरार आरोपी को गोली मारकर पकड़ा

उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक और हाफ एनकाउंटर किया है। हरदोई में किशोरी का रेप कर फरार आरोपी को गोली मारने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने पानी मांगने के बहाने 15 साल की किशोरी का रेप किया था और फरार हो गया था। पुलिस ने उसके ऊपर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को मुखबिर के जरिये सूचना मिलने पर उसकी घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया। इसके जवाब में पुलिस की गोली से वह घायल हो गया। आरोपी बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस को उसके पास से एक अवैध तमंचा और खाली कारतूस भी मिला है।

पुलिस सूत्रों ने आज यहाँ बताया ऑपरेशन क्लीन के तहत पाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार पॉक्सो आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र के वजीरगंज गांव का रहने वाला है और सीएचसी पाली में एम्बुलेंस चालक के पद पर तैनात था। उसने पानी मांगने के बहाने 15 साल की किशोरी को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वारदात के बाद से ही वह फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।

ये भी पढ़ें:अप्रैल में शादी, अब पीट-पीटकर हत्या, प्रेग्नेंट विवाहिता का खेत में ही जलाया शव

सूत्रों ने बताया कि देर रात ढाई बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गौरा-उदयपुर मोड़ के पास घेर लिया। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की और फिर जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। घायल आरोपी को इलाज के लिए सीएचसी सवायजपुर लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, एससी-एसटी एक्ट और अब पुलिस पर फायरिंग की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

UP Police Up Police News Hardoi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |