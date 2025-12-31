Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsanother good news for up on new year state highway to be built from hathras to sambhal via aligarh
नए साल पर यूपी के लिए एक और खुशखबरी, इन दो जिलों के बीच से संभल तक बनेगा स्टेट हाईवे

नए साल पर यूपी के लिए एक और खुशखबरी, इन दो जिलों के बीच से संभल तक बनेगा स्टेट हाईवे

संक्षेप:

अलीगढ़ और हाथरस में सड़कों पर यातायात के बढ़ते घनत्व के दबाव को देखते हुए PWD ने ओडीआर मार्ग को जोड़ते हुए नए स्टेट हाइवे का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। 81.41 किलोमीटर के नए स्टेट हाइवे से 4 जिलों के लोगों की दूरी कम हो जाएगी। अभी तक संभल जाने के लिए लोग अलीगढ़, अतरौली होते हुए संभल जाते हैं।

Dec 31, 2025 08:57 am ISTAjay Singh राकेश तिवारी, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

नए साल एक दिन पहले अलीगढ़ और हाथरस जनपद के लिए अच्छी खबर आई है। दोनों जनपद के बीच से स्टेट हाइवे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने आबादी और यातायात घनत्व को देखते हुए अलीगढ़ से सासनी होते हुए संभल के लिए नए राज्य मार्ग का प्रस्ताव शासन को भेजा है। वर्तमान में यह सभी अतिरिक्त जिला मार्ग हैं। इनकी चौड़ाई के साथ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। नया स्टेट हाइवे एनएच 509 व एनएच 32 को जोड़ते हुए संभल जाएगा। आगरा व हाथरस के लोगों को संभल जाने के लिए अलीगढ़ नहीं आना होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अलीगढ़ और हाथरस जनपद में सड़कों पर यातायात के बढ़ते घनत्व के दबाव को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने ओडीआर मार्ग को जोड़ते हुए नए स्टेट हाइवे का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। 81.41 किलोमीटर के नए स्टेट हाइवे से चार जिलों के लोगों की प्रत्यक्ष रूप से दूरी कम हो जाएगी। अभी तक संभल जाने के लिए लोग अलीगढ़, अतरौली होते हुए संभल जाते हैं। जिसकी दूरी 105 किलोमीटर से अधिक है। ढाई घंटे से अधिक का समय लगता है। नए स्टेट हाइवे के निर्माण होने से अलीगढ़ के लोग एक से डेढ़ से घंटे में संभल पहुंच जाएंगे। सासनी, हाथरस व आगरा वालों को अलीगढ़ आने की आवश्यकता नहीं होगी। सासनी होते हुए नए स्टेट हाइवे से संभल पहुंच जाएंगे।

ये भी पढ़ें:नए साल में यूपी के इस जिले में बनेगा एक और फोरलेन, जुड़ेंगे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग

एक-डेढ़ घंटे में पहुंचेंगे संभल

नया स्टेट हाइवे बनने के बाद के अलीगढ़ और हाथरस वालों का सफर संभल के लिए आसान हो जाएगा। एक से डेढ़ घंटे में सफर तय कर पाएंगे। अभी तक अलीगढ़ से संभल जाने में दो से ढाई घंटे का समय लगता है। मार्ग की स्थिति अच्छी नहीं है।

10 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है स्टेट हाइवे

लोक निर्माण विभाग ने नए अलीगढ़ संभल स्टेट हाइवे को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया है वह राज्य मार्ग दस मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में ओडीआर मार्गों की चौड़ाई कहीं पांच मीटर तो कहीं उससे कम है। स्टेट हाइवे के नए मानक के अनुसार चौड़ाई की जाएगी। अलीगढ़, सासनी व संभल की सीमा में जमीन अधिग्रहण भी शामिल है। जिन स्थानों पर सड़क के चौड़ीकरण की जरूरत पड़ेगी वहां पर जमीन ली जाएगी। प्रस्ताव में इसको शामिल किया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए गुड न्यूज, 43 जिलों में होगा ये काम

तीनों जिलों में यह रूट किया गया प्रस्तावित

हाथरस जनपद में सासनी अकराबाद, सासनी रेलवे फीडर मार्ग, सासनी नानऊ मार्ग, अलीगढ़ में नानऊ दादों मार्ग, दादों सांकरा मार्ग, सांकरा मिठनपुर मार्ग, सांकरा से भावरुखेड़ा गंगा नदी व संभल में मेरठ बदायूं मार्ग के किलोमीटर 159 से घोसी का राजा मार्ग, मिठनपुर से बैरपुर संभल मार्ग शामिल है। स्टेट हाइवे की लंबाई अलीगढ़ में 52.82 किलोमीटर, हाथरस में 14 किलोमीटर व संभल में 14.59 किलोमीटर शामिल है। अलीगढ़ संभल राज्यमार्ग एनएच 509 व एनएच 32 को पार करते हुए जाएगा।

क्या बोले चीफ इंजीनियर

लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर विजय सिंह ने कहा कि अलीगढ़-संभल नया राज्य मार्ग प्रस्तावित किया गया है। सर्वे कराकर इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। वर्तमान में ओडीआर वाले मार्ग को शामिल किया गया है। यातायात के बढ़ते घनत्व को लेकर नया स्टेट हाइवे प्रस्तावित किया गया है। अलीगढ़, हाथरस व आगरा जनपद तक इसका लाभ मिलेगा। स्टेट हाइवे के बाद एनएच में मार्ग तब्दील होने की संभावना बढ़ जाती है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |