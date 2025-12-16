Hindustan Hindi News
3 प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वाले नकली IAS का एक और फर्जीवाड़ा, हाईस्कूल से PhD तक की जांच शुरू

3 प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वाले नकली IAS का एक और फर्जीवाड़ा, हाईस्कूल से PhD तक की जांच शुरू

संक्षेप:

पुलिस को फर्जी आईएएस ललित किशोर की वास्तविक जन्मतिथि में हेरफेर की आशंका है। उसकी वास्तविक जन्मतिथि वर्ष 1992 बताई जा रही है। जबकि दोबारा हाईस्कूल का प्रमाणपत्र बनवाते समय जन्मतिथि वर्ष 2005 दिखाई गई है। ललित किशोर ने ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी।

Dec 16, 2025 02:17 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को जाल में फंसा करोड़ों की ठगी करने का आरोपी ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह के शैक्षणिक दस्तावेजों में भी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। पुलिस ने उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। हाईस्कूल से लेकर स्नातक (बीएससी) तक के सभी अंकपत्र और प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। पीएचडी के दावे की भी जांच हो रही है। फर्जी आईएएस ललित किशोर की सच्चाई सामने आने के बाद से ही रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि ललित किशोर की चार गर्लफ्रेंड हैं जिनमें से तीन प्रेग्नेंट हैं। ललित किशोर की पूरी कहानी किसी को भी हैरान कर सकती है।

पुलिस के अनुसार, ललित किशोर की वास्तविक जन्मतिथि में हेरफेर की आशंका है। उसकी वास्तविक जन्मतिथि वर्ष 1992 बताई जा रही है, जबकि दोबारा हाईस्कूल का प्रमाणपत्र बनवाते समय जन्मतिथि वर्ष 2005 दर्शाई है। उसने ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को गणित विषय में पीएचडी बताता था। पुलिस यह जानने में जुटी है कि वह वास्तव में किसी संस्थान से पीएचडी कर रहा था या नहीं। पुलिस ने संबंधित शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालय से सीधे पत्राचार कर सत्यापन शुरू कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, फर्जी आईएएस होने की छवि गढ़ने के लिए आरोपी ने शैक्षणिक योग्यता, आयु और पद से जुड़े कई दस्तावेजों का सहारा लिया। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि अंकपत्र और प्रमाणपत्रों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ धाराओं में इजाफा किया जा सकता है। यदि दस्तावेज फर्जी पाए गए तो धोखाधड़ी, कूटरचना, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और सरकारी पद के दुरुपयोग जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी जाएंगी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह तो शामिल नहीं है, जिसने दस्तावेज तैयार कराने या पहचान गढ़ने में उसकी मदद की हो।

आयकर विभाग ने जमा कराए 99 लाख रुपये

फर्जी आईएएस के ठगी के शिकार मोकामा के व्यापारी मुकुंद माधव के पास से बरामद 99.09 लाख रुपये को आयकर विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में जमा करा दिया। मोकामा का व्यापारी एक महीने से अधिक का समय गुजरने के बाद भी रुपये को लेकर आयकर विभाग को स्रोत की जानकारी नहीं दे सका है। बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आए फर्जी आईएएस ने मोकामा के व्यापारी से दो करोड़ रुपये की ठगी की थी, जिसमें से 99.09 लाख उसने लौटाया था। शेष रकम को बाद में लौटाने की बात कही थी। इस रकम को लेकर व्यापारी पिछले 7 नवम्बर को बिहार जाने वाली बैशाली एक्सप्रेस में बैठने जा रहा था, तभी जीआरपी की टीम ने उसे दबोच लिया था।

