यूपी की एक और महिला अधिकारी ने नौकरी छोड़ी, पीसीएस अनुपमा राग ने दिया इस्तीफा
आईएएस दिव्या मित्तल के बाद अब पीसीस अधिकारी अनुपमा राग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह यूपी सरकार में डिप्टी कमिश्नर (जीएसटी) के पद पर तैनात थीं। विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफे की खबर से सियासी हलचल शुरू हो गई है।
PCS Anupama Raag: यूपी की एक और प्रशासनिक महिला अधिकारी का सरकारी नौकरी से मना भर गया। आईएएस दिव्या मित्तल के बाद अब पीसीएस अनुपमा राग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अनुपमा यूपी सरकार में डिप्टी कमिश्नर (जीएसटी) के पद पर तैनात हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है।
पेशे से सिंगर अनुपमा राग समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की पत्नी हैं। अनुपमा की मां सुशीला सरोज लखनऊ में मोहनलालगंज से लोकसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुपमा आने वाले विधानसभा चुनाव में भागीदार हो सकती हैं। अनुपमा के सीतापुर जिले की सिधौली सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए अनुपमा ने कहा, भविष्य में नए संकल्प के साथ नया सफर शुरू करेंगे। हालांकि अनुपमा ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई बात नहीं की है। लेकिन अनुपमा का इस्तीफा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
दो महीने पहले आईएएस दिव्या मित्तल ने छोड़ी थी नौकरी
दो महीने पहले आईएएस दिव्या मित्तल ने भी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। यूपी कॉडर की वर्ष 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफे की जानकारी अपने सोशल मीडिया एकाउंट फेसबुक और ‘एक्स’ पर पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा था, आज मैने 13 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए आईएएस से त्यागपत्र दे दिया है। बतादें कि दिव्या मित्तल ने मिर्जापुर जिले में डीएम रहते हुए कई ऐसे काम किए जिससे उनकी काफी सराहना हुई। इसमें मिर्जापुर जिले के लहुरियादह गांव में आजादी के 75 साल बाद पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख है।
इस्तीफे के बाद दिव्या मित्तल ने बनाई राजनीतिक पार्टी
इस्तीफे के दो महीने बाद ही दिव्या मित्तल ने यूपी में राजनीति करने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी ‘जननीति भारत पार्टी’ के गठन की सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए कहा, उनकी पार्टी वर्ष 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। उनकी पार्टी व्यवस्था को जनता के हिसाब से चलाएगी। उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ने पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके मिर्जापुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।