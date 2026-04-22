यूपी के नाम एक और उपलब्धि, शेखा झील बनी 12वां रामसर स्थल, प्रवासी पक्षियों का बनेगा सुरक्षित ठिकाना
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि शेखा झील मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है।
Aligarh News: यूपी के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। केंद्र सरकार ने अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर स्थल घोषित कर दिया है। शेखा झील अब प्रदेश में 12वीं और देश में 99वां स्थल बन गया है। इससे प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि शेखा झील मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है। इनमें बार-हेडेड गूज, पेंटेड स्टॉर्क और विभिन्न बतखें शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पारिस्थितिकी तंत्र बहाली मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत आर्द्रभूमि और पक्षियों सहित जानवरों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को वैश्विक समुदाय से सराहना मिली है। यह घोषणा स्थानीय आजीविका, वैश्विक जैव विविधता और जल व जलवायु सुरक्षा को बढ़ावा देगी। शेखाझील उत्तर प्रदेश का 12वां और भारत का 99वां रामसर स्थल है। इससे भारत ऐतिहासिक 100 रामसर स्थलों के करीब पहुंच गया है।
रामसर साइट्स से संबंधित मुख्य बातें
ये दलदली इलाके, झीलें, नदियाँ, या तटीय क्षेत्र हो सकते हैं जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये कार्बन को सोखने और आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभाती हैं। ये पृथ्वी के गुर्दे (किडनी ऑफ द अर्थ) कहलाती हैं जो पानी को साफ करती हैं और जैव विविधता को सहारा देती हैं। भारत में 99 रामसर साइटें हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल का सुंदरबन सबसे बड़ा है।
अलीगढ़ वृत वन संरक्षक श्रद्धा यादव ने बताया, शेखा झील को रामसर स्थल घोषित किया जाना अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। यहां की जैव विविधता काफी बेहतर है। यहां कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब शेखा झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए कार्य किए जाएंगे।
क्या बोले सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि अलीगढ़ स्थित शेखा झील को राज्य की 12वीं रामसर साइट घोषित किया गया है जिससे न केवल पारिस्थितिक संतुलन मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर आजीविका को भी नयी ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम जैव विविधता, आजीविका और जलवायु सुरक्षा को बढ़ावा देगा और प्रवासी पक्षियों के लिए इस आर्द्रभूमि के महत्व को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा, नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना के अनुरूप राज्य पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, राज्य की यह 12वीं रामसर साइट पारिस्थितिकी संतुलन को सुदृढ़ करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर आजीविका को नयी ऊर्जा प्रदान करेगी। रामसर साइट वह आर्द्रभूमि होती है जिसे 'रामसर कन्वेन्शन' के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों का संरक्षण, जल संसाधनों की सुरक्षा और विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।