अयोध्या में फिर विस्फोट, जमींदोज हो गया मकान, दूर तक सुनाई दी धमाके की गूंज, 3 बच्चे समेत 5 की मौत

चार दिन बाद अयोध्या में एक बार फिर विस्फोट हो गया। पूराकलंदर क्षेत्र के गांव भदरसा स्थित एक घर के अंदर हुए इस जोरदार धमाके से पूरा मकान जमींदोज हो हो गया। धमाका इतना तेज था कि कई मीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। घटना में तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई।

अयोध्या में एक बार फिर विस्फोट हो गया। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पगलाभारी गांव में गुरुवार शाम एक भीषण विस्फोट के बाद दो मंजिला मकान पूरी तरह ढह गया। इस हादसे में पिता और उसके तीन बच्चों सहित पांच लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। पुलिस और राहत दल जेसीबी की मदद से मलबा हटाने में जुटे हैं। मलबे के नीचे से फटे हुए एलपीजी सिलेंडर का मलबा बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया सिलेंडर फटने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। हालांकि घटना के बाद से ही डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं।

वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक रामकुमार कसौधन उर्फ पारसनाथ अपने घर में अवैध रूप से पटाखे तैयार करता था। गुरुवार की शाम करीब सात बजे घर के अंदर तेज धमाका हुआ, जिससे पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। धमाके की आवाज पूरे इलाके में गूंजी और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया। रामकुमार कसौधन के यहां पिछले वर्ष भी इसी प्रकार का विस्फोट हुआ था, उस समय भी तीन लोगों की मौत हुई थी। अयोध्या-प्रयागराज मार्ग पर स्थित पगलभारी गांव में धमाके की खबर मिलते ही पूराकलंदर सहित पांच थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। अब तक पांच लोगों को निकाला जा चुका था, सभी को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि सभी मृतकों के शरीर पर बर्न इंजरी के गहरे निशान हैं।

एंबुलेंस चालक अजय कुमार ने बताया कि जब लोगों को मलबे से निकाला गया तब तक कुछ की सांसें चल रही थीं, मगर अस्पताल पहुंचने तक किसी की जान नहीं बचाई जा सकी। ग्रामीणों के अनुसार विस्फोट की आवाज करीब आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। मलबे के टुकड़े 100 मीटर दूर तक जा गिरे। इससे आसपास के कई घरों की दीवारों में भी दरारें पड़ गईं। पुलिस जांच में सामने आया है कि रामकुमार पहले भी अवैध रूप से पटाखे बनाने के काम में शामिल था। पिछले वर्ष भी इसी गांव में एक धमाका हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी। उस घटना के बाद भी परिवार ने यह कारोबार नहीं छोड़ा। पगलाभारी पहुंचे एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने आसपास के घरों को खाली करा दिया है, मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, दमकलकर्मी और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना कर घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर रसोई गैस लीक की गंध आ रही है।

घटना पर सीएम जताया दुख, अफसरों को दिए निर्देश अयोध्या में हुए विस्फोट में पांच लोगों की मौत पर सीएम योगी ने दुख जताया। साथ ही चार दिन के अंदर हुई इस दूसरी घटना को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद अफसरों से पल-पल की अपडेट लेने में जुट गए। वह लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही घटना की समीक्षा के लिए वीसी भी की जा रही है। पूरे प्रदेश में उच्चाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की भी सूचना है।

दूर-दूर तक बिखरा मलबा धमाके से मकान का मलबा दूर-दूर तक बिखर गया। अपने-अपने घरों में बैठे पड़ोसी भी सहम गए। आनन-फानन पुलिस मौके पर पहुंची। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका के चलते राहत बचाव कार्य शुरू किया। प्रथम दृष्टया पुलिस मकान में पटाखा फैक्ट्री संचालित होना बता रही है। पुलिस के अनुसार मकान में बड़ी मात्रा में बारूद रहा होगा, जिसके कारण इतना भीषण विस्फोट हुआ है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

पत्नी और मां को पहले ही खो चुका था पारसनाथ अयोध्या में गुरुवार की शाम मकान में हुए विस्फोट में पारसनाथ नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। जिस मकान में विस्फोट हुआ वह पारसनाथ का था। 2023 में भी पारसनाथ के घर में विस्फोट हुआ, जिसमें उनकी पत्नी और मां की मौत हो चुकी है। इस हादसे के बाद भी पारसनाथ ने सबक नहीं लिया और गुरुवार को हुए हादसे में उनकी भी जान चली गई।