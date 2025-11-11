यूपी में फिर एनकाउंटर, मेरठ एसटीएफ ने एक साथ दो बदमाशों टिड्डा और दीनू को मार गिराया

संक्षेप: यूपी के एक और एनकाउंटर हुआ है। हापुड़ में गौतस्कर हसीन को मार गिराने के कुछ घंटे बाद ही मेरठ एसटीएफ ने मुरादाबाद में दो बदमाशों आसिफ टिड्डा और दीनू को एक साथ मार गिराया। दोनों बदमाशों ने एक प्रापर्टी डीलर से एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी।

यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ मेरठ यूनिट ने मुरादाबाद में सोमवार रात एक लाख के इनामी आसिफ टिड्ढा और 50 हजारी दीनू को एनकाउंटर में मार गिराया। मुरादाबाद पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कार्रवाई की गई। आरोपियों ने मुरादाबाद के प्रॉपर्टी कारोबारी से एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी और कारोबारी पर कातिलाना हमला किया था। आरोपियों पर मुरादाबाद पुलिस ने डेढ़ लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद एसटीएफ पीछे लगी थी। दोनों पर यूपी समेत कई राज्य में 90 मुकदमे दर्ज थे। आरोपियों से एक कारबाइन और तीन पिस्टल समेत काफी कारतूस बरामद किए गए। एनकाउंटर में एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल और एसटीएफ के एएसपी ब्रजेश सिंह को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। इससे पहले हापुड़ में पुलिस ने हसीन को ढेर किया था।

मुरादाबाद के प्रॉपर्टी कारोबारी हाजी जफर को फोन पर धमकी देकर आसिफ टिड्ढा गैंग ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। आरोपियों ने हत्या की धमकी दी थी। इसके बाद आसिफ खुद ही हाजी जफर के आफिस पहुंच गया था और हथियारों के बल पर हाजी जफर से दो लाख रुपये और अन्य सामान लूटकर ले गया था। 27 सितंबर को हाजी जफर के घर पर आसिफ टिड्ढा गैंग ने फायरिंग की थी।

मुरादाबाद के कटघर थाने में मुकदमा रंगदारी मांगने-वसूली, हत्या के प्रयास और धमकी देने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में बरेली एडीजी ने आसिफ टिड्ढा पर एक लाख रुपये और दीनू पर 50 हजार का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ ने सोमवार रात मुरादाबाद के भोजपुर में घेर लिया। जवाबी कार्रवाई में आसिफ और दीनू दोनों को गोली लगी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

प्रॉपर्टी डीलर से मांगी थी एक करोड़ की रंगदारी मुरादाबाद। भोजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात मुठभेड़ में ढेर हुआ मेरठ का इनामी हिस्ट्रीशीटर आसिफ उर्फ टिड्डा कटघर के प्रॉपर्टी डीलर से एक करोड़ की रंगदारी मांगा था। आरोपी दो लाख रुपये वसूल भी लिए थे। बाद में रकम न देने पर प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग कर दहशत फैला दिए थे। मामले में कटघर पुलिस केस दर्ज करने के बाद से आरोपियों की तलाश में जुटी थी।

कटघर थाना क्षेत्र के गांव बरवाला मजरा निवासी हाजी जफर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उन्होंने बीते 27 सितंबर 2025 को कटघर थाने में रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि 22 सितंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का कॉल आया। कॉल करने वाले ने जान से मारने की धमकी देकर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद आरोपी ने दोबारा कॉल किया और यदि पैसों का इंतजाम न हुआ तो अपने आपको मरा समझना। इसके दो-तीन दिन बाद दो युवक उनके ऑफिस पर पहुंच गए और कहा कि तूने पैसों का इंतजाम किया या नहीं। मना करने पर अंटी से तमंचा निकाल कर टेबल पर रखा और डरा धमका कर दो लाख रुपये ले लिए।

आरोपियों में से एक ने अपना नाम आसिफ उर्फ टिड्डा बताते हुए कहा कि नाम के बारे में कहीं भी पूछ लेना तूझे पता चल जाएगा। इसके बाद आरोपी जल्द रकम का इंतजाम करने को कहा और वहां से चले गए। बाद में 27 सितंबर 2025 को रात करीब एक बजे आरोपियों ने हाजी जफर के घर जान से मारने की नियत से फायर किया। जिसके बाद पीड़ित ने यूपी डायल 112 पर कॉल करके पुलिस बुलाई तो बदमाश भाग गए। बाद में पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर हाजी जफर ने थाने पर पहुंच कर तहरीर दी। जिसके अधार पर कटघर पुलिस ने आरोपी आसिफ उर्फ टिड्डा और उसके अज्ञात साथी के खिलाफ रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले का केस दर्ज किया था।