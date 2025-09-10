यूपी के इस जिले में फिर एनकाउंटर, 3 पशु तस्करों को गोली लगी; कंटेनर में मिले 26 जानवर

चेकिंग के दौरान एक कंटेनर वाहन आते दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वाहन पर सवार व्यक्तियों ने लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, तो कंटेनर ड्राइवर सहित तीन तस्कर गन्ने के खेत में भागने लगे।

यूपी के कुशीनगर में एक बार फिर एनकाउंटर हुआ है। यहां बुधवार की सुबह-सुबह पटहेरवा थाना क्षेत्र में पशु तस्करों से पुलिस का आमना-सामना हो गया। पुलिस ने पशु तस्करों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गोली चला दी। इसके बाद पुलिस की ओर से आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में तीन पशु तस्करों को पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही तीनों जमीन पर गिर गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को तस्करों के कंटेनर से कटान के लिए प्रतिबंधित 26 पशु मिले। इन पशुओं को कंटेनर में क्रूरता पूर्वक लाद कर वध के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। बता दें कि अभी हाल ही में कुशीनगर में स्कूल के बाहर छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी थी।

एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एसपी संतोष कुमार मिश्र को पटहेरवा क्षेत्र से पशु तस्करों के बिहार जानू की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया। पटहेरवा, कसया, रामकोला, खड्डा, तरयासुजान, तमकुहीराज थानों और स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम ने पटहरेवा थानान्तर्गत पटहेरिया समऊर रोड पर बलुआ शमशेर शाही के समीप घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान एक कंटेनर वाहन आते दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन पर सवार व्यक्तियों ने लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, तो कंटेनर ड्राइवर सहित तीन तस्कर गन्ने के खेत में भागने लगे। खेत में खड़े गन्ने की आड़ से बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम ने कांबिंग के दौरान तीनों तस्करों को घेर लिया। तस्करों ने फिर से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें तीनों तस्करों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए।

घायल तस्करों की पहचान जब्बार पुत्र शरीफ लौहार निवासी भवन थाना शमशाबाद जिला आगरा, फैजान पुत्र बाबू कुरैसी निवासी घेर मर्दान खां थाना कोतवाली जनपद रामपुर तथा नईम पुत्र रईस अहमद बंजारा निवासी काशीपुर थाना गंज जनपद रामपुर के रुप में हुई। मौके से कंटेनर में क्रूरतापूर्वक लादे गए 26 प्रतिबंधित पशु, कंटेनर, तीन अवैध तमंचे, छह जिंदा कारतूस, छह खोखा कारतूस, लकडी का ठीहा, बांका, एक एंड्रायड फोन मिला। तस्करों के पास से पुलिस को दो हजार रुपये नगद भी मिले। घायल तस्करों को दवा-इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया। पटहेरवा थाने में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करके आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है।