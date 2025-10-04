यूपी में एक और बदमाश का एनकाउंटर, पैर में गोली मारकर 50 हजार के इनामी को पुलिस ने किया अरेस्ट

यूपी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चंदौली, जौनपुर व अमेठी जिले में गोतस्करी की घटनाओं में संलिप्त 50 हजार के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चंदौली, जौनपुर व अमेठी जिले में गोतस्करी की घटनाओं में संलिप्त 50 हजार के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। एक सप्ताह के अंदर हुई तीसरी पुलिस मुठभेड़ में एसओजी टीम व रामगंज पुलिस ने गोतस्करी के अभियुक्त को धर दबोचा। अभियुक्त द्वारा चलाई गई गोली के जवाब में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। जिसका इलाज कराकर विधिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया।

एएसपी ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि बीते 11 सितम्बर की रात गोवंश लादकर ले जा रही पिकअप गाड़ी को रोकने पर पिकअप सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था। जिसमें से पांच अभियुक्तों को पुलिस ने 15 दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं एक अभियुक्त अरुण को बीते 28/29 सितम्बर की रात पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त की पुलिस को तलाश थी। बीते शुक्रवार की रात एसओजी प्रभारी अनूप सिंह व सर्विलांस प्रभारी दयाशंकर मिश्र को मुखबिरों से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त बाइक से प्रतापगढ़ बार्डर से रतापुर की ओर गोतस्करी करने की फिराक में आ रहा है।

रामगंज चौकी प्रभारी संजय सिंह की टीम के साथ एसओजी टीम ने बैरघाट पुल के पास पहुंचकर घेराबन्दी की तभी बाइक सवार संदिग्ध आता दिखाई दिया। पुलिस टीम देख वह बाइक मोड़कर भागने लगा। लेकिन कच्चा रास्ता होने के कारण बाइक फिसलकर गिर गई। जिसके बाद बाइक सवार ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर गया। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान चन्दौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के कैथा उर्फ टडिया निवासी मनीष उर्फ गणेश उर्फ मिन्टू पुत्र शिवलाल के रूप में हुई।