यूपी में एक और बदमाश एनकाउंटर में गिरफ्तार, पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया लंगड़ा, साथी फरार

लखनऊ में पुलिस ने एनकांउटर में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। शाहजहांपुर जिले के पुवायां के कार चालक अवनीश दीक्षित की हत्या कर कार लूटने वाला कुख्यात बदमाश अजय सिंह से पुलिस की शुक्रवार की रात मुठभेड़ हो गई थी।

Dinesh Rathour शाहजहांपुर, वरिष्ठ संवाददाताSat, 11 Oct 2025 03:05 PM
बरेली के बाद अब लखनऊ में पुलिस ने एनकांउटर में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। शाहजहांपुर जिले के पुवायां के कार चालक अवनीश दीक्षित की हत्या कर कार लूटने वाला कुख्यात बदमाश अजय सिंह से पुलिस की शुक्रवार की रात मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस ने बदमाश को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया। इसके बाद बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

पारा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को शुक्रवार रात सूचना मिली कि योगेश पाल की लूटी गई कार को बेचने के इरादे से कुछ बदमाश आगरा एक्सप्रेसवे की ओर आने वाले हैं। सूचना पर टीम ने किसान पथ और एक्सप्रेसवे के बीच आउटर रिंग रोड स्थित बबूरियाखेड़ा सर्विस लेन पर घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान सफेद रंग की संदिग्ध कार आती दिखी। पुलिस ने जब कार को रोकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी तेजी से पीछे करते हुए भागने की कोशिश की। इसी बीच कार डिवाइडर से टकराकर रुक गई। पुलिस टीम पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे एक बदमाश अजय सिंह के पैर में गोली लग गई। उसका साथी गुरुसेवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

लूटी गई कार और तमंचा बरामद

पुलिस ने घायल अजय सिंह को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी तलाशी के दौरान एक तमंचा और योगेश की लूटी गई कार बरामद की गई। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ में अजय ने अपने साथी का नाम गुरुसेवक बताया है, जो मौके से भाग गया। उसकी तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है।

अवनीश हत्याकांड में भी था शामिल

पूछताछ में खुलासा हुआ कि अजय सिंह और उसके साथियों ने छह अक्टूबर को शाहजहांपुर के रोजा में कार चालक अवनीश दीक्षित की हत्या कर उसकी गाड़ी लूट ली थी। इसी वारदात के बाद पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। अब तक अवनीश की लूटी गई कार का सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ने बताया कि अजय के खिलाफ लूट और चोरी के कई पुराने मुकदमे दर्ज हैं।

गुरुसेवक की तलाश तेज

पुलिस ने फरार आरोपी गुरुसेवक की तलाश तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।

