भ्रष्टाचार पर एक और ऐक्शन: बिल पास करने के बदले जेई ने मांगे 50 हजार, रंगे हाथ गिरफ्तार

संक्षेप: सहारनपुर में लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता को एंटी करप्शन टीम ने 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक ठेकेदार के कार्य के बिल पास कराने की एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था।

यूपी में भ्रष्टाचार पर लगाकार शिकंजा कस रहा है। पिछले दिनों कई कर्मचारियों को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अब एंटी करप्शन की टीम ने सहारनपुर में कार्रवाई की। यहां लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक ठेकेदार के कार्य के बिल पास कराने की एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था। आरोपी के खिलाफ कोतवाली सदर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी मूल रूप से शामली का रहने वाला है।

कोतवाली नकुड़ क्षेत्र गांव सहाबा माजरा निवासी धीर सिंह ठेकेदार है, जो लोक निर्माण विभाग से कार्यों का ठेका भी लेता है। उन्होंने एंटी करप्शन थाने में शिकायत की थी। आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग में तैनात अवर अभियंता नीरज कुमार निर्माण कार्य के बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांग रहा है।

मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने शिकायकर्ता को केमिकल लगे हुए रुपयों के साथ लोक निर्माण विभाग कार्यालय भेजा। शिकायतकर्ता धीर सिंह ने जैसे ही अवर अभियंता नीरज कुमार को उनके कार्यालय में 50 हजार रुपये दिए तो तभी टीम ने मौके पर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात टीम अवर अभियंता कोतवाली सदर बाजार लेकर आई, जहां मुकदमा दर्ज कराया है।