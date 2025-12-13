यूपी में एक और सिपाही ने की आत्महत्या, शादी के दो महीने पहले कमरे में लगाई फांसी

संक्षेप: अलीगढ़ में महिला सिपाही के बाद अब लखनऊ के भीमनगर छोटा बरहा में सिपाही बालकृष्ण (27) ने फांसी लगा ली। वह यहां किराए पर रहते थे और दो साल से आलमबाग थाने में तैनात थे।

यूपी में एक और सिपाही ने आत्महत्या कर ली। अलीगढ़ में महिला सिपाही के बाद अब लखनऊ के भीमनगर छोटा बरहा में सिपाही बालकृष्ण (27) ने फांसी लगा ली। वह यहां किराए पर रहते थे और दो साल से आलमबाग थाने में तैनात थे। दो महीने बाद फरवरी में बालकृष्ण का विवाह होना था। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किए। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। आलमबाग थाने के एडिशनल इंस्पेक्टर फूलचंद्र के मुताबिक बालकृष्ण मूल रूप से अलीगढ़ के पिसावा के रहने वाले थे। यहां भीमनगर छोटा बरहा में थाने के सिपाही विनोद कुमार के साथ राकेश सिंह के मकान में किराए पर रहते थे।

शुक्रवार शाम बालकृष्ण का फोन रिसीव न होने पर उनके भाई ने विनोद को फोन कर कमरे में जाकर देखने को कहा। उस समय विनोद ड्यूटी पर थे। रात करीब नौ बजे विनोद कमरे में पहुंचे। वहां फंदे से बालकृष्ण को लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी थाने को दी। आनन-फानन में बालकृष्ण को फंदे से उतार कर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बालकृष्ण के परिवारीजनों को सूचना दी गई। एसीपी कैंट अभय प्रताप मल्ल और अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

देर शाम घर के बाहर टहल रहे थे सिपाही विनोद के मुताबिक मोहल्ले वालों ने बताया कि देर शाम बालकृष्ण घर के बाहर टहल रहे थे। इसके बाद वह कमरे में गए। पता नहीं फिर एकाएक क्या हुआ जो उन्होंने जान दे दी? पुलिस ने घरवालों को सूचना दे दी है। पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है।