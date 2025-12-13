यूपी में एक और सिपाही ने की आत्महत्या, शादी के दो महीने पहले कमरे में लगाई फांसी
अलीगढ़ में महिला सिपाही के बाद अब लखनऊ के भीमनगर छोटा बरहा में सिपाही बालकृष्ण (27) ने फांसी लगा ली। वह यहां किराए पर रहते थे और दो साल से आलमबाग थाने में तैनात थे।
यूपी में एक और सिपाही ने आत्महत्या कर ली। अलीगढ़ में महिला सिपाही के बाद अब लखनऊ के भीमनगर छोटा बरहा में सिपाही बालकृष्ण (27) ने फांसी लगा ली। वह यहां किराए पर रहते थे और दो साल से आलमबाग थाने में तैनात थे। दो महीने बाद फरवरी में बालकृष्ण का विवाह होना था। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किए। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। आलमबाग थाने के एडिशनल इंस्पेक्टर फूलचंद्र के मुताबिक बालकृष्ण मूल रूप से अलीगढ़ के पिसावा के रहने वाले थे। यहां भीमनगर छोटा बरहा में थाने के सिपाही विनोद कुमार के साथ राकेश सिंह के मकान में किराए पर रहते थे।
शुक्रवार शाम बालकृष्ण का फोन रिसीव न होने पर उनके भाई ने विनोद को फोन कर कमरे में जाकर देखने को कहा। उस समय विनोद ड्यूटी पर थे। रात करीब नौ बजे विनोद कमरे में पहुंचे। वहां फंदे से बालकृष्ण को लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी थाने को दी। आनन-फानन में बालकृष्ण को फंदे से उतार कर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बालकृष्ण के परिवारीजनों को सूचना दी गई। एसीपी कैंट अभय प्रताप मल्ल और अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
देर शाम घर के बाहर टहल रहे थे
सिपाही विनोद के मुताबिक मोहल्ले वालों ने बताया कि देर शाम बालकृष्ण घर के बाहर टहल रहे थे। इसके बाद वह कमरे में गए। पता नहीं फिर एकाएक क्या हुआ जो उन्होंने जान दे दी? पुलिस ने घरवालों को सूचना दे दी है। पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है।
दो सप्ताह पहले अलीगढ़ में महिला सिपाही ने की थी आत्महत्या
दो सप्ताह पहले अलीगढ़ में एक महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली थी। घटना से पहले उसने व्हॉट्सएप पर स्टेटस डाला था। इसके बाद पुलिस मकान में पहुंची तो उसका शव फंदे पर लटका मिला था। मूलरूप से आगरा के थाना किरावली क्षेत्र के गांव बैमन निवासी 28 वर्षीय हेमलता चाहर साल 2016 में पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुई थीं। फिलहाल वह रोरावर थाने में तैनात थीं। करीब पांच साल से बन्नादेवी क्षेत्र के होटल क्लासिक-इन के पीछे जवाहर नगर में रिटायर्ड दरोगा नरेंद्र सिंह के मकान में किराए पर रहती थीं। पुलिस ने बताया था कि हेमलता ने 29 नवंबर को एक दिन की छुट्टी ली थी। दोपहर करीब सवा बजे उसने व्हॉट्सएप पर स्टेटस डाला कि वह आत्मघाती कदम उठा रही है। साथी पुलिसकर्मियों ने स्टेटस देखा को अधिकारियों को सूचना दी थी। इसके बाद सीओ द्वितीय कमलेश कुमार, थाना बन्नादेवी प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। मकान का कुंदा लगा हुआ था। दीवार फांदकर पुलिसकर्मी अंदर गए तो आंगन में हेमलता फंदे पर लटकी हुई थी।