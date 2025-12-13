Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsAnother constable commits suicide in UP, hangs himself in room two months before marriage
यूपी में एक और सिपाही ने की आत्महत्या, शादी के दो महीने पहले कमरे में लगाई फांसी

यूपी में एक और सिपाही ने की आत्महत्या, शादी के दो महीने पहले कमरे में लगाई फांसी

संक्षेप:

अलीगढ़ में महिला सिपाही के बाद अब लखनऊ के भीमनगर छोटा बरहा में सिपाही बालकृष्ण (27) ने फांसी लगा ली। वह यहां किराए पर रहते थे और दो साल से आलमबाग थाने में तैनात थे।

Dec 13, 2025 03:12 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

यूपी में एक और सिपाही ने आत्महत्या कर ली। अलीगढ़ में महिला सिपाही के बाद अब लखनऊ के भीमनगर छोटा बरहा में सिपाही बालकृष्ण (27) ने फांसी लगा ली। वह यहां किराए पर रहते थे और दो साल से आलमबाग थाने में तैनात थे। दो महीने बाद फरवरी में बालकृष्ण का विवाह होना था। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किए। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। आलमबाग थाने के एडिशनल इंस्पेक्टर फूलचंद्र के मुताबिक बालकृष्ण मूल रूप से अलीगढ़ के पिसावा के रहने वाले थे। यहां भीमनगर छोटा बरहा में थाने के सिपाही विनोद कुमार के साथ राकेश सिंह के मकान में किराए पर रहते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार शाम बालकृष्ण का फोन रिसीव न होने पर उनके भाई ने विनोद को फोन कर कमरे में जाकर देखने को कहा। उस समय विनोद ड्यूटी पर थे। रात करीब नौ बजे विनोद कमरे में पहुंचे। वहां फंदे से बालकृष्ण को लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी थाने को दी। आनन-फानन में बालकृष्ण को फंदे से उतार कर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बालकृष्ण के परिवारीजनों को सूचना दी गई। एसीपी कैंट अभय प्रताप मल्ल और अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

देर शाम घर के बाहर टहल रहे थे

सिपाही विनोद के मुताबिक मोहल्ले वालों ने बताया कि देर शाम बालकृष्ण घर के बाहर टहल रहे थे। इसके बाद वह कमरे में गए। पता नहीं फिर एकाएक क्या हुआ जो उन्होंने जान दे दी? पुलिस ने घरवालों को सूचना दे दी है। पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है।

दो सप्ताह पहले अलीगढ़ में महिला सिपाही ने की थी आत्महत्या

दो सप्ताह पहले अलीगढ़ में एक महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली थी। घटना से पहले उसने व्हॉट्सएप पर स्टेटस डाला था। इसके बाद पुलिस मकान में पहुंची तो उसका शव फंदे पर लटका मिला था। मूलरूप से आगरा के थाना किरावली क्षेत्र के गांव बैमन निवासी 28 वर्षीय हेमलता चाहर साल 2016 में पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुई थीं। फिलहाल वह रोरावर थाने में तैनात थीं। करीब पांच साल से बन्नादेवी क्षेत्र के होटल क्लासिक-इन के पीछे जवाहर नगर में रिटायर्ड दरोगा नरेंद्र सिंह के मकान में किराए पर रहती थीं। पुलिस ने बताया था कि हेमलता ने 29 नवंबर को एक दिन की छुट्टी ली थी। दोपहर करीब सवा बजे उसने व्हॉट्सएप पर स्टेटस डाला कि वह आत्मघाती कदम उठा रही है। साथी पुलिसकर्मियों ने स्टेटस देखा को अधिकारियों को सूचना दी थी। इसके बाद सीओ द्वितीय कमलेश कुमार, थाना बन्नादेवी प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। मकान का कुंदा लगा हुआ था। दीवार फांदकर पुलिसकर्मी अंदर गए तो आंगन में हेमलता फंदे पर लटकी हुई थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |