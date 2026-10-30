BJP को एक और झटका, साइकिल पर सवार होंगे पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी, इस दिन लेंगे सपा की सदस्यता
2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक और झटका लगने वाला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह तीन नवंबर को सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पूर्व मंत्री के साथ उनके साथी भी सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
सहारनपुर, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक और झटका लगने वाला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता साहब सिंह सैनी ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में वापसी का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि तीन नवंबर को अपने समर्थकों और साथियों के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा में जाने से पहले साहब सिंह सैनी सपा प्रमुख और उनके परिवार के करीबी माने जाते रहे हैं। ऐसे में उनकी वापसी को सियासी घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। साहब सिंह सैनी के इस फैसले से जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनकी नजर आगामी विधानसभा चुनाव में जिले की हॉट सीट मानी जाने वाली नकुड़ विधानसभा पर हो सकती है। यदि वह यहां से टिकट हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हालांकि, उनकी वापसी से सपा में टिकट के दावेदारों की कतार और लंबी होना तय माना जा रहा है। दूसरा, अभी गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा भी तय नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सीटें ही सीमित होंगी तो बढ़ते दावेदारों को कैसे साधा जाएगा।
जिला पंचायत सदस्य देव प्रताप सिंह भी सपा हुए शामिल
तीन दिन पहले ही श्रावस्ती जिला पंचायत सदस्य देव प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। उनके साथ उनके पिता, उद्योगपति एवं समाजसेवी तेज प्रताप सिंह ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की थी। देव प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पहुंचे थे। यहां पार्टी की सदस्यता लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी। उनके इस कदम को श्रावस्ती की स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। सपा में शामिल होने के दौरान देव प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव की नीतियों में भरोसा जताते हुए जनहित को अपने फैसले का आधार बताया।
दो दिन पहले ही सपा में शामिल हुए थे धर्मेंद्र कश्यप
विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बरेली की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप मंगलवार को बेटी कीर्ति कश्यप के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही कीर्ति कश्यप को बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। धर्मेंद्र कश्यप के सपा में आने से बरेली की कई विधानसभा सीटों पर नए राजनीतिक समीकरण बनने की उम्मीद है। पार्टी को कश्यप समाज के साथ अन्य पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है। दिलचस्प यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आंवला सीट से धर्मेंद्र कश्यप भाजपा, सैयद आबिद बसपा और नीरज मौर्य सपा के टिकट पर आमने-सामने थे। नीरज मौर्य ने जीत दर्ज की थी, जबकि धर्मेंद्र कश्यप दूसरे स्थान पर रहे थे। अब तीनों नेता सपा में हैं। मंगलवार को लखनऊ में तीनों एक साथ नजर आए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।