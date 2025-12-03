यूपी में एक और बीएलओ ने जान देने की कोशिश की, खाया जहर, अब तक तीन कर चुके सुसाइड

संक्षेप: एसआईआर यानी मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्य में दबाव के चलते एक और बीएलओ ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। इस बार मेरठ में पल्लवपुरम क्षेत्र में बीएलओ मोहित कुमार ने अपने घर पर जहर खाया है। आरोप है कि अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से क्षुब्ध होकर बीएलओ ने आत्महत्या का प्रयास किया।

एसआईआर यानी मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्य में दबाव के चलते एक और बीएलओ ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। इस बार मेरठ में पल्लवपुरम क्षेत्र में बीएलओ मोहित कुमार ने अपने घर पर जहर खाया है। आरोप है कि अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से क्षुब्ध होकर बीएलओ ने आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.वीके सिंह ने किसी प्रकार के उत्पीड़न से इनकार किया है। इससे पहले यूपी में तीन बीएलओ एसआईआर के दबाव में जान दे चुके हैं।

मुंडाली क्षेत्र के मुरलीपुर निवासी मोहित पुत्र सुदेश सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत हैं। मोहित की ड्यूटी पल्लवपुरम के वार्ड 57 के बूथ पर लगाई गई थी। परिजनों के अनुसार मोहित लगातार एसआईआर फॉर्म पूरा करने में लगे हुए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इससे क्षुब्ध होकर मोहित ने दोपहर बाद घर जाकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना की जानकारी पर एसीएम दीपक माथुर और अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे।

परिवार को कहा, जहर खा लिया है बीएलओ मोहित कुमार काम के काफी दबाव में थे। परिजनों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने उन्हें धमकाया भी था। इसी बात से वह तीन दिन से लगातार परेशान थे। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे मोहित घर पहुंचे और पत्नी और बच्चों के साथ कुछ देर बैठकर छत पर चले गए। वहीं उन्होंने जहर खा लिया। मोहित ने परिजनों को बताया काम का बहुत दबाव है, इसलिए मैंने जहर खा लिया। आननफानन में मोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मोहित की मां रेखा देवी ने बताया कि तीन दिन से मोहित परेशान चल रहे थे। पूछने पर बताया काम का ज्यादा दबाव है। एक दिन पहले ही मोहित को किसी अफसर ने धमकाया और कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसी बात से मोहित मानसिक अवसाद में आ गए। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे मोहित घर पर आए थे। इसके बाद पत्नी ज्योति और बच्चों के साथ कुछ देर बैठक में बैठे।

इसके बाद मोहित छत पर चले गए। कुछ देर बाद बदहवास हालत में मोहित नीचे आए और बताया कि काम का ज्यादा दबाव था, इसलिए परेशान होकर जहर खा लिया है। रेखा देवी ने बताया कि उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्य और पड़ोसी पहुंच गए। मोहित की बिगड़ती हालत पर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप लगाया मोहित पर काम का दबाव डाला जा रहा था, जिसके कारण उसने सुसाइड का प्रयास किया। इस मामले में परिजन लगातार मुकदमे के लिए मांग कर रहे और तहरीर दी है।

बीएलओ से मिलने पहुंचे साथी कर्मचारी, किया हंगामा बीएलओ मोहित को अस्पताल में भर्ती कराए जाने का पता लगते ही सिंचाई विभाग के साथी कर्मचारी और यूनियन पदाधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। एसीएम प्रथम दीपक माथुर, नायब तहसीलदार जतिन कुमार अस्पताल पहुंचे। सिंचाई विभाग के कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष अशीष शर्मा ने प्रशानिक अधिकारियों का घेराव कर हंगामा कर दिया। उन्होंने बीएलओ मोहित पर दबाव बनाने का आरोप लगाया।