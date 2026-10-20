तुझे कुत्ता बनाकर मारा, अब…, शिवा को धमकाते मॉडल श्रद्धा दुबे का एक और ऑडियो वायरल

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में आरोपी 50 हजार की इनामी मॉडल श्रद्धा दुबे का एक और कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह शिवा को धमका रही है। ऐसा लग रहा है कि उसने शिवा की पिटाई भी की थी और उसका वीडियो भी बनाया था।

मॉडल श्रद्धा दुबे (बाएं) और मारा गया लखनऊ का कारोबारी शिवा शर्मा (फाइल फोटो)

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। कारोबारी शिवा शर्मा को मॉडल श्रद्धा दुबे बुरी तरह प्रताड़ित करती थी और उसकी पिटाई भी की थी। पिटाई का उसने वीडियो भी बना रखा था। उसे लगातार घर पर बुलाकर और फोन पर भी धमकियां देती रहती थी। फोन पर दी गई ऐसी ही एक धमकी का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आडियो में श्रद्धा फोन पर शिवा से बात करते हुए कह रही है कि तुझे कुत्ता बनाकर मारा। उसका वीडियो सबको दिखाकर फैलाऊंगी। शिवा को गंदी गालियां देते हुए इगो हर्ट करने की बात कह रही है। इसके साथ ही शिवा को धमकी देते हुए कह रही कि तुम्हारे गोल्ड के काम की रिकॉर्डिंग भी कर ली है। तू मेरे पंटरों को काट रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल आडियो की पुष्टि नहीं करता है।

इससे पहले शिवा को धमकाते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में शिवा को उसके घर से ज्वेलरी चुराने को लेकर श्रद्धा धमका रही है। शिवा की नौ अक्टूबर को श्रद्धा के फ्लैट से नीचे गिरने के कारण मौत हुई थी। शिवा की मां ने श्रद्धा और उसकी बहन समेत पांच लोगों के खिलाफ चौथी मंजिल से फेंककर हत्या का आरोप लगाया है। वारदात के इतने दिनों बाद भी श्रद्धा पुलिस के हाथ नहीं लग सकी है। उसके ऊपर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है।

नए ऑडियो में क्या है श्रद्धा दुबे: इसी के घर की तरफ चलो, फट्टू है ......।

चलो, मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रही हूं, आओ।

तुम्हारे गेट के सामने बात करती हूं, चलो।"

शिवा शर्मा: मतलब अभी मैं तुम्हारे घर की तरफ हूं?

श्रद्धा दुबे: नहीं-नहीं, अभी तक तुम किसी ऐसी जगह थे, तुम... पंटर ना बटोर ...... समझ में आया, चल तेरे घर आ रही हूं।

शिवा शर्मा: अरे भईया आमिर का फोन आया मेरे पास, पंटर कौन बटोर रहा है... तेरे पंटर का फोन आया मेरे पास।

श्रद्धा दुबे : दिमाग खराब कर रहा है, मेरे पंटरों को काट रहा है ......। तेरे गोल्ड के काम की भी रिकॉर्डिंग कर ली मैंने।

शिवा शर्मा : भाई, तुम्हारे पंटर को कौन काट रहा हूं? तुम्हारा पंटर का कॉल आया है मेरे पास, मैंने कॉल नहीं की।

श्रद्धा दुबे: पूरा शहर हंस रहा है, कि कुत्ता बना के मारा मैंने तुझे।

तू जितना इरिटेट करेगा, उतना फैलाती जाऊंगी मैं अब यह बात।

और लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगी, जितना तू इरिटेट करेगा, समझ लेना।

क्योंकि तूने इरिटेट किया और तूने बदतमीजी की, मेरे साथ खिलवाड़ किया है तूने।

शिवा शर्मा : अरे किसने कर दिया खिलवाड़ यार!

श्रद्धा दुबे: चलो, वो तो मैं... वो तो मैं बताऊंगी ना, दिखाऊंगी एक्चुअली लोगों को...

क्या हुआ, क्या नहीं, ठीक। उस पे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम अब मुझे डिप्रेस कर रहे हो, पता है बहुत ज्यादा मेरा ईगो हर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस कर रहे हो।