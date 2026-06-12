एक और अतुल सुभाष; पत्नी और सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर युवक ने बनाया वीडियो, दी जान

एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की तरह पत्नी और सास पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर एक युवक ने वीडियो बनाया और जहर पीकर जान दे दी है। यह घटना भी उसी जौनपुर में हुई है जहां अतुल सुभाष का ससुराल है।युवक ने पहले हाथ की नस काटी उसके बाद जहर पीकर वीडियो शेयर किया।

बेंगलुरू के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस की तरह ही एक और मामला जौनपुर में सामने आया है। कोतवाली जौनपुर क्षेत्र के हनुमान घाट कसेरी बाजार निवासी एक 26 वर्षीय रमन सेठ ने हाथ की नस काटकर और जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने वीडियो बनाकर कई लोगों को शेयर किया, जिसमें पत्नी, साली, साले और सास की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर खुदकुशी की बात कही। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्जकर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

कसेरी बाजार निवासी महेश सेठ ने बताया कि उनके बेटे रमन ने बुधवार की रात करीब 11 बजे अपने हाथ की नस काट ली, उसके बाद जहर पीकर आत्महत्या कर ली। इसके पूर्व रमन ने वीडियो बनाकर परिजनों के साथ ही कुछ अन्य लोगों को भी भेजा। वीडियो में उसने पत्नी पूजा सेठ, दो सालियों, सास और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पिता महेश का आरोप है कि बेटे को काफी समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी वजह से उसने आत्मघाती कदम उठाया।

उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर, पुलिस ने वीडियो के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि रमन सेठ की मौत के मामल में आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

पत्नी को किया वीडियो कॉल, बेटे के सामने काटी नस वासु सेठ उर्फ रमन की शादी करीब आठ वर्ष पूर्व भदोही के ऊंज थाना क्षेत्र के नवधन गांव की पूजा से हुई थी। दोनों को चार बच्चे हैं। पत्नी तीन बच्चों को लेकर मायके में रहती है। जबकि एक बेटा रमन के साथ रहते हैं। वायरल वीडियो में रमन अपनी पीड़ा व्यक्त करते दिख रहा है। उसने आरोप लगाया कि पत्नी, साली, साले लंबे समय से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि परिजन इस घटना से स्तब्ध हैं। क्षेत्र में भी शोक और संवेदना का माहौल है। रमन ने अपने बेटे सात वर्षीय बेटे शिवा के सामने ही काटी और जहर भी उसी के सामने पिया। परिजनों के मुताबिक मौत से पहले उसने पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की।

पत्नी ने दर्ज कराया था दहेज प्रताड़ना का केस बेटे के आत्मघाती कदम के बाद पेशे से आभूषण कारोबारी महेश सेठ ने पूरी घटना के बारे में बताया। कहा कि आठ साल पहले भदोही जिले के ऊंज थाना क्षेत्र के नौधन गांव निवासी जय प्रकाश सेठ की पुत्री पूजा सेठ के साथ विवाह हुआ था। करीब तीन साल से रमन के ससुराल वाले रमन पर दबाव बनाकर पैसे मांग रहे थे, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। इससे वह काफी तनाव में था। भदोही में पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा भी कराया था। पूजा इस समय दो पुत्रियों और एक पुत्र को लेकर मायके रह रही है।