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एक और अतुल सुभाष; पत्नी और सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर युवक ने बनाया वीडियो, दी जान

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, जौनपुर, कार्यालय संवाददाता
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एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की तरह पत्नी और सास पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर एक युवक ने वीडियो बनाया और जहर पीकर जान दे दी है। यह घटना भी उसी जौनपुर में हुई है जहां अतुल सुभाष का ससुराल है।युवक ने पहले हाथ की नस काटी उसके बाद जहर पीकर वीडियो शेयर किया।

एक और अतुल सुभाष; पत्नी और सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर युवक ने बनाया वीडियो, दी जान

बेंगलुरू के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस की तरह ही एक और मामला जौनपुर में सामने आया है। कोतवाली जौनपुर क्षेत्र के हनुमान घाट कसेरी बाजार निवासी एक 26 वर्षीय रमन सेठ ने हाथ की नस काटकर और जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने वीडियो बनाकर कई लोगों को शेयर किया, जिसमें पत्नी, साली, साले और सास की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर खुदकुशी की बात कही। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्जकर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

कसेरी बाजार निवासी महेश सेठ ने बताया कि उनके बेटे रमन ने बुधवार की रात करीब 11 बजे अपने हाथ की नस काट ली, उसके बाद जहर पीकर आत्महत्या कर ली। इसके पूर्व रमन ने वीडियो बनाकर परिजनों के साथ ही कुछ अन्य लोगों को भी भेजा। वीडियो में उसने पत्नी पूजा सेठ, दो सालियों, सास और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पिता महेश का आरोप है कि बेटे को काफी समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी वजह से उसने आत्मघाती कदम उठाया।

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उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर, पुलिस ने वीडियो के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि रमन सेठ की मौत के मामल में आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

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पत्नी को किया वीडियो कॉल, बेटे के सामने काटी नस

वासु सेठ उर्फ रमन की शादी करीब आठ वर्ष पूर्व भदोही के ऊंज थाना क्षेत्र के नवधन गांव की पूजा से हुई थी। दोनों को चार बच्चे हैं। पत्नी तीन बच्चों को लेकर मायके में रहती है। जबकि एक बेटा रमन के साथ रहते हैं। वायरल वीडियो में रमन अपनी पीड़ा व्यक्त करते दिख रहा है। उसने आरोप लगाया कि पत्नी, साली, साले लंबे समय से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि परिजन इस घटना से स्तब्ध हैं। क्षेत्र में भी शोक और संवेदना का माहौल है। रमन ने अपने बेटे सात वर्षीय बेटे शिवा के सामने ही काटी और जहर भी उसी के सामने पिया। परिजनों के मुताबिक मौत से पहले उसने पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की।

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पत्नी ने दर्ज कराया था दहेज प्रताड़ना का केस

बेटे के आत्मघाती कदम के बाद पेशे से आभूषण कारोबारी महेश सेठ ने पूरी घटना के बारे में बताया। कहा कि आठ साल पहले भदोही जिले के ऊंज थाना क्षेत्र के नौधन गांव निवासी जय प्रकाश सेठ की पुत्री पूजा सेठ के साथ विवाह हुआ था। करीब तीन साल से रमन के ससुराल वाले रमन पर दबाव बनाकर पैसे मांग रहे थे, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। इससे वह काफी तनाव में था। भदोही में पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा भी कराया था। पूजा इस समय दो पुत्रियों और एक पुत्र को लेकर मायके रह रही है।

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क्या था अतुल सुभाष सुसाइड केस

बिहार के समस्तीपुर जिले के निवासी एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने दिसंबर 2024 में आत्महत्या कर ली थी। मौत से पहले उन्होने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा और वीडियो जारी किया था। जिसमें पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और चचेरे ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अतुल सुभाष की ससुराल जौनपुर में थी। यह मामला पूरे देश में काफी चर्चित रहा।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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