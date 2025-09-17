Another attempt to overturn a train in UP Nauchandi Express collides with sleeper यूपी में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश, स्लीपर से टकराई नौचंदी एक्सप्रेस, टला बड़ा हादसा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई। प्रयागराज से सहारनपुर जा रही नौचंदी एक्सप्रेस को रेलवे ट्रैक पर स्लीपर रखकर पलटाने की अराजकतत्वों की साजिश नाकाम रही। चालक की नजर पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया पर स्लीपर इंजन से टकरा गया। 

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, प्रतापगढ़Wed, 17 Sep 2025 09:06 PM
प्रयागराज से सहारनपुर जा रही नौचंदी एक्सप्रेस को रेलवे ट्रैक पर स्लीपर रखकर पलटाने की अराजकतत्वों की साजिश नाकाम रही। चालक की नजर पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया पर स्लीपर इंजन से टकरा गया। कंट्रोल रूम में लोको पायलट ने सूचना दी तो खलबली मच गई। अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण कर केस दर्ज कराया।

ऊंचाहार के आरपीएफ दरोगा हेमंत कुमार यादव की ओर से नवाबगंज पुलिस को दी गई तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 16 सितंबर की रात प्रयागराज से नौचंदी एक्सप्रेस सहारनपुर जा रही थी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के परियावा रेलवे स्टेशन के आगे और अरखा रेलवे स्टेशन के पहले पोल सं.14-15 के बीच रेलवे लाइन पर स्लीपर रखा था। चालक की नजर से पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका उसके बावजूद ट्रेन का इंजन स्लीपर से टकरा गया। स्लीपर बाहर गिर गया। ट्रेन सुरक्षित रही। मंगलवार शाम 7:45 बजे पहुंची ट्रेन वहां पांच मिनट तक खड़ी रही। 7:50 आगे रवाना हुई।

लोको पायलट एसजे अंसारी की ओर से कंट्रोल रुम को जानकारी दी गई। रात में ही आरपीएफ पोस्ट रायबरेली से इंस्पेक्टर एके सिंह, आरपीएफ पोस्ट ऊंचाहार के दरोगा हेमंत कुमार यादव, टीआई बाल मुकुंद, वरिष्ठ खंड अभियंता रेलपथ ऊंचाहार इजहार कलीम घटना स्थल पर पहुंचे। जांच के दौरान पता चला कि घटना स्थल के पास रेलवे लाइन के नीचे पतली पानी की नहर निकली है। गिट्टियों को रोकने को तीन पीआरसी स्लीपर लगाए गए थे। ट्रैक पर रखा स्लीपर उसी में से एक था, मौके पर स्लीपर को उठाने के ताजा निशान भी मिले। एसओ संतोष सिंह ने कहा कि यह अराजकतत्वों की हरकत है, रिपोर्ट दर्ज कर उनको चिह्नित किया जा रहा है।

