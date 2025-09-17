यूपी में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश, स्लीपर से टकराई नौचंदी एक्सप्रेस, टला बड़ा हादसा

यूपी में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई। प्रयागराज से सहारनपुर जा रही नौचंदी एक्सप्रेस को रेलवे ट्रैक पर स्लीपर रखकर पलटाने की अराजकतत्वों की साजिश नाकाम रही। चालक की नजर पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया पर स्लीपर इंजन से टकरा गया।

प्रयागराज से सहारनपुर जा रही नौचंदी एक्सप्रेस को रेलवे ट्रैक पर स्लीपर रखकर पलटाने की अराजकतत्वों की साजिश नाकाम रही। चालक की नजर पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया पर स्लीपर इंजन से टकरा गया। कंट्रोल रूम में लोको पायलट ने सूचना दी तो खलबली मच गई। अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण कर केस दर्ज कराया।

ऊंचाहार के आरपीएफ दरोगा हेमंत कुमार यादव की ओर से नवाबगंज पुलिस को दी गई तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 16 सितंबर की रात प्रयागराज से नौचंदी एक्सप्रेस सहारनपुर जा रही थी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के परियावा रेलवे स्टेशन के आगे और अरखा रेलवे स्टेशन के पहले पोल सं.14-15 के बीच रेलवे लाइन पर स्लीपर रखा था। चालक की नजर से पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका उसके बावजूद ट्रेन का इंजन स्लीपर से टकरा गया। स्लीपर बाहर गिर गया। ट्रेन सुरक्षित रही। मंगलवार शाम 7:45 बजे पहुंची ट्रेन वहां पांच मिनट तक खड़ी रही। 7:50 आगे रवाना हुई।