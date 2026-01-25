कोडीनयुक्त सिरप केस में एक और गिरफ्तारी, हरियाणा से पकड़ा गया विनोद अग्रवाल

संक्षेप: विनोद अग्रवाल को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। विनोद पर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों में 65 से ज्यादा फर्जी फर्में बनाकर सिरप बेचने का आरोप है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया जाएगा। क्राइम ब्रांच विनोद अग्रवाल के बेटे समेत अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

कोडीनयुक्त सीरप और नशीली दवाएं बेचने के आरोपित 50 हजार के इनामिया विनोद अग्रवाल को कानपुर क्राइम ब्रांच और कलक्टरगंज पुलिस ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। उस पर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों में 65 से ज्यादा फर्जी फर्में बनाकर सिरप बेचने का आरोप है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर सोमवार को कानपुर लाया जाएगा। क्राइम ब्रांच विनोद अग्रवाल के बेटे समेत अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

औषधि लाइसेंस की आड़ में एनडीपीएस श्रेणी से संबंधित कोडीनयुक्त सिरप व नशीली दवाएं खरीदने और बेचने वाली फर्मों के खिलाफ औषधि निरीक्षक ने दो माह के भीतर कलक्टरगंज थाने में चार, रायपुरवा, कल्याणपुर, हनुमंत विहार थाने में एक-एक मुकदमे कराए थे।

इसमें अग्रवाल ब्रदर्स के संचालक फीलखाना के पटकापुर के विनोद अग्रवाल, उसके बेटे शिवम अग्रवाल, अनमोल गुप्ता, मंजू शर्मा, अभिषेक शर्मा, वेद प्रकाश शिवहरे, सुमित केसरवानी समेत कई आरोपी हैं। पूरे प्रकरण की जांच एसआइटी कर रही है। हालांकि पहले थानों से भी विवेचना की जा रही थी, जो एक सप्ताह पहले क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। कलक्टरगंज थानाध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि विनोद अग्रवाल की अग्रवाल ब्रदर्स की लगभग 65 फर्में फर्जी बताई जा रही हैं।