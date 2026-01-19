यूपी में एंटी करप्शन का एक और ऐक्शन, 25 हजार की रिश्वत लेते घूसखोर दरोगा गिरफ्तार

संक्षेप: बाराबंकी में अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर चौपुला के पास सोमवार की सुबह एंटी करप्शन टीम अयोध्या ने एक दरोगा और उसके साथी को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम आरोपी को सफदरगंज थाना ले गई।

यूपी के बाराबंकी में अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर चौपुला के पास सोमवार की सुबह एंटी करप्शन टीम अयोध्या ने एक दरोगा और उसके साथी को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम आरोपी को सफदरगंज थाना ले गई। यहां मुकदमा दर्ज कराने के बाद टीम आरोपी को अयोध्या लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि एक मुकदमे में आरोपियों के नाम नहीं बढ़ाने के नाम पर विवेचक दरोगा ने 50 हजार रुपये मांगे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सफदरगंज थाना क्षेत्र के अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर चौपुला के पास एंटी करप्शन टीम ने एक दरोगा व उसके साथी को 25 हजार रुपये के साथ धर दबोचा। टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर सफदरगंज थाना ले गई। पकड़े गए आरोपी दरोगा का नाम सुरेश कुमार और सहयोगी का नाम अरशद खुर्शीद बताया जा रहा है। टीम ने दोनों के खिलाफ मुकदमा सफदरगंज थाना में दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष अमर कुमार चौरसिया ने बताया कि सुरेश कुमार व अरशद खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरोगा सुरेश कुमार बदोसराय थाना में तैनात है। कोतवाल अजीत कुमार विद्यार्थी ने बताया कि सोमवार की सुबह वह एक मुकदमें में हाईकोर्ट जाने की बात कह कर यहां से गए थे। इसके बाद की उन्हें जानकारी नहीं है।

यह है मामला बदोसराय थाना क्षेत्र खलसापुर गांव निवासी विमला देवी पत्नी अनिल सोनी ने पांच अक्टूबर 2025 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि पारिवारिक जमीन की रंजिश को लेकर उनके पट्टीदार सूरज पुत्र राजकुमार व इसके भाई अनूप, ललित पुत्र राजेश व इनके भाई अनुज, ओमकार, राजेश पुत्र राजाराम व इनके भाई राजकुमार और सूरज की पत्नी ने जान से मारने की नियत से लाठी डंडा, लोहे की रॉड व बांका आदि से घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया था। इसमें विमला, इनका भतीजा रवि, देवर अखिलेश, जेठ राजिंदर व जेठ राजकपूर की पत्नी को गाली देते हुए हमला कर दिया था। इसमें वह सभी गंभीर घायल हो गए थे। घायलों को सीएचसी सिरौलीगौसपुर में भर्ती कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने सभी आठ आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेश कुमार को दी गई थी।